«Новые люди» поддержали спортивный проект из Пятигорска

Победители "Марафона идей" получили сертификаты на реализацию проектов. Фото: "Новые люди"

«Марафон идей» - федеральный проект партии «Новые люди» - стартовал в феврале. В течение месяца организаторы собирали заявки от авторов идеей о том, как улучшить жизнь в том месте, где они живут. Поступило больше 15 тысяч проектов, из них 380 — от ставропольцев. 10 лучших идей прошли в финал. Спорт, образование, ЖКХ, социальная адаптация, транспорт, экология - участники «Марафона» защищали перед жюри проекты из самых разных сфер.

Предлагалось создание библиотек на городских остановках, чтобы хоть на пару минут выдернуть новое поколение из гаджетов; интерактивные тематические зоны и викторины в автобусах и троллейбусах, чтобы развлечь уставших от серых будней горожан; строительство планетария, что могло бы сказаться на туристической привлекательности региона.

Финалисты представили свои проекты на суд экспертам. Фото: "Новое дело"

По результатам конкурса третье место и сертификат на 50 тысяч рублей присудили Александру Яицкому с проектом «АнтиДилер». Идея Александра заключалась в создании патрульной службы для борьбы с наружной рекламой наркотических средств. Патруль должен находить соответствующее граффити и стирать его, а онлайн-дружина выявлять сайты по продаже запрещенных веществ и сообщать о них в полицию.

Второе место и сертификат на 100 тысяч рублей судьи отдали Артему Дуброву. Он предложил реализовать проект по установке урн для раздельного сбора мусора в городе Ставрополе.

Победителем конкурса стал Александр Волков из Пятигорска и его социальный, спортивный проект «Флорбол для всех» (флорбол от англ. слова floorball — разновидность хоккея в зале — Ред.). Флорболисты смогут создавать команды, объединяться в клубы и проводить состязания, которые будут бесплатны и доступны каждому. На реализацию проекта Александру партия «Новые люди» выделила 150 тысяч рублей.

Александр считает, что для достижения поставленных целей нельзя медлить, поэтому он сразу решил принять участие в «Марафоне идей».

- Для меня победа в проекте — это прекрасная возможность для воплощения задуманного, - поделился Александр. - Я очень надеюсь, что флорбол сможет объединить школьников, студентов, воспитанников интернатов и детских домов.

Нескольким проектам, которые были представлены в финале «Марафона», требовалась не столько финансовая, сколько административная и юридическая поддержка. Подводя итоги масштабного мероприятия, организаторы отметили, что ни один из представленных на суд жюри проектов не остался без внимания. Все идеи достойны если не помощи в реализации, то, как минимум, глубокого анализа. Во многих городах, где успешно стартовал «Марафон идей», останутся представители партии «Новые люди», которые готовы и дальше поддерживать народные инициативы, помогая воплощать лучшие из них в жизнь.

- Есть участники из Ессентуков, Георгиевска и других городов края, которые не вышли в финал, но их проекты очень интересные. Мы связываемся с ними и предлагаем взаимодействовать, чтобы их идеи оживали, а не оставались на бумаге, - отметил Иван Юсупов, представитель партии «Новые люди» в Ставропольском крае, подводя итоги «Марафона идей».