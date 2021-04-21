Сын Кадырова готов дать реванш Аслану Биттирову после спорной победы

Адам Кадыров готов к новому поединку с Биттировым. Фото: Чечня Сегодня.

Председатель Парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал победу 13-летнего сына главы республики Адама Кадырова на международном турнире по боксу на турнире «Время Легенд VI: Спецоперация». Победу юного бойца над соперником из КБР Асланом Биттировым не поняли как сами комментаторы боя, так и зрители, которые стали бурно обсуждать ситуацию в социальных сетях.

Напомним, бой состоялся 8 апреля. Победу присудили Кадырову после того, как его соперник проявил чрезмерную активность во втором раунде. Соперники обменивались ударами, но судья разнял молодых бойцов и начал десятисекундный отсчет.

Соперник Кадырова Биттиров держался на ногах, был готов продолжить бой, но рефери зафиксировал нокдаун. При этом боец не падал и не касался ковра. Секунданты Аслана выбросили на ринг белое полотенце в знак признания поражения, что фанаты тоже посчитали странным.

Даудов сообщил, что Адам Кадыров готов дать реванш своему сопернику Биттирову.

- Хочу сообщить, что мой дорогой племянник Адам заявил о готовности в любое время провести повторный бой. А я знаю, что он слова на ветер не бросает, - заявил Даудов.

Нокдаун, который объявил рефери, по словам Даудова, был вполне оправдан, так как соперник сына Кадырова потерял концентрацию.

- По словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию. А когда секундант выбросил полотенце, соответственно, принял решение остановить бои , - сказал Даудов.

Работу рефери глава чеченского Парламента назвал профессиональной.

- По поводу этого боя выступили уважаемые и известные судьи. Все они отмечают, что в данной ситуации рефери повëл себя профессионально, так как самое главное - здоровье детей, тем более в этои возрастнои категории, - заявил спикер.

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