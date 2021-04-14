"Мой бывший лучше": отчим, зарезавший любовницу и подругу, втянул пасынка в убийство на Ставрополье

Александр Масликов и Андрей Шершнев

Краевой суд закончил рассмотрение дела Андрея Шершнева и Александра Масликова. Отчим и пасынок замешены в жестоком убийстве двух подруг - Нины и Арины. Мужчины обчистили трупы женщин и сбежали со Ставрополья для кутежа.

"КП-Ставрополь" узнала подробности убийства и биографии осужденных.

ОТЧИМ РОДНЕЕ МАТЕРИ

Андрей и Александр, хоть и не родные, с самого знакомства не разлей вода. 45-летний отчим Шершнев ладил с 29-летним пасынком и хорошо его понимал. Оттого брал с собой на всевозможные попойки. Несмотря на то, что молодой человек даже не пил.

- Гражданин Шершнев скитался от дома к дому в поисках ночлежки. Но в последние месяцы засел у Нины*, жившей в общежитии станицы Ессентукская, - рассказывает источник "КП", знакомый с материалами дела. - У самой Нины есть взрослые дети, она вдова. А у Шершнева же есть жена, мать Масликова. Пара давно не живет вместе, но союз почему-то не разрывает.

Андрей Шершнев авторитетом подчинил себе пасынка

Потому празднование 8 марта с посторонней девушкой было нормой для Андрея. Тем более, к компании присоединилась кума Нины - Арина*. Она была замужем за полицейским в отставке, ее взрослая дочь уже построила свою семью. Все, казалось бы, благополучно, но женщины предпочли праздновать в компании отчима и пасынка.

На третий день попойки, уже ночью, Нина задумалась, с кем она делит кровать. Стала упрекать Андрея: "Мой бывший был лучше, ты ему в подметки не годишься".

- Шершнев накинул на нее подушку, но девушка сумела отбиться. Тогда он взял ножичек, которым точил зубочистки, и перерезал ей горло. На звуки борьбы прибежала Арина, попыталась отбить куму. Шершнев повалил ее на кровать и дважды ударил ножом по голове. Следом зашел Масликов, и Шершнев ему сказал: "Чего стоишь?"

Орудие убийства

БЫЛЫЕ ДЕЛА-ДЕЛИШКИ

Шершнев и Масликов - бывшие уголовники. У пасынка сроки по трем эпизодам кражи, а у отчима - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть.

- Он отдыхал с какой-то очередной своей любовью. Выпивали в компании с другом. Уже ночью сожительница ушла, и они остались вдвоем. Друг похвастал, что эта женщина жила у него неделю, пока тот уезжал на работу. Шершнев не верил ему, вышел, чтобы обдумать все. А когда вернулся - обвинил собутыльника в пропаже самогона. Жестко избил, на улице облил его водой и оставил его там. Якобы чтобы тот проспался. На утро сожительница обнаружила труп и вызвала полицию. Незадолго до убийства подруг Шершнева освободили по УДО.

Отчим и пасынок решили, что надо бежать из станицы. Но недоставало денег.

Фото с места преступления

- Шершнев достаточно долго жил у Нины. За это время он успел узнать все пароли и получить сведения о том, что у Арины остались деньги с продажи дома. Они быстро перебросили средства, сняли деньги с ближайшего банкомата и двинулись на такси в Сальск, родной город для Шершнева.

За три дня они обошли почти весь город, выпили со всеми своими подругами. И потратили все 75 тысяч рублей. Тела женщин разглядел в замочную скважину муж Арины. С того момента начались следственные действия.

ОБРАТНО В КОЛОНИЮ

Мужчин быстро задержали. Против Александра возбудили уголовное дело по статье "Кража", а против Андрея - еще и по статье "Убийство двух и более лиц". Оба дали признательные показания, но в суде от них отказались.

Следственные действия. Шершнев показывает, как убивал Арину

- За подсудимых вступилась жена Шершнева и мать Масликова. На допросах она доказывала, что оба хорошие, хозяйственные. Что они не могли такого сделать. Но экспертиза показывала обратное. Так, на ноже была обнаружена кровь обеих девушек. Ранения, нанесенные жертвам, могли быть нанесены этим орудием. Сам же Шершнев уверяет, что жертвы просто порезались об него. А то, что у него нож изъяли при задержании, он объяснял тем, что на тот момент он ехал на скотобойню работать.

Суд не поверил подсудимым. Прокуратура Ставропольского края сообщает, что по делу вынесен приговор.

- Несмотря на полное непризнание подсудимыми своей вины, судом приняты во внимание представленные государственным обвинителем доказательства. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил мужчине, убившему женщин наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев; пасынку – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении прокуратуры.

К сроку Шершнева добавлен еще один год, который ему назначили условно после освобождения по прошлому делу. Источник "КП-Ставрополь" отметил, что отбытое им на свободе не пойдет в счет наказания - придется начинать заново.

*имена изменены

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