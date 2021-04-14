Патриоты на ВАЗах без жилья: чеченские депутаты отчитались о доходах за 2020 год

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Фото: @lord_095

Депутаты парламента Чеченской республики четвертого созыва отчитались о доходах за минувший год. Согласно данным декларации, парламентарии яро поддерживают отечественный автопром. А некоторые – совершенно без имущества, хотя зарабатывают прилично.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ. СОБСТВЕННОСТИ – НИКАКОЙ.

Председатель парламента Магомед Даудов – отец 11 детей (!), заработал за 2020-й больше 3,7 млн рублей (315 тысяч в месяц). В сведениях о доходах и имуществе не значится никакой собственности. Есть дом в пользовании размером 350 кв.м. При этом супруга задекларировала 1,1 млн годового заработка, землю (3982 кв.м.) и жилой дом (718 кв.м.).

Депутат Абухусайн Висмурадов с доходом 2,1 млн, согласно декларации, тоже без имущества. Но его жена, заработавшая за год 206 тысяч рублей, владеет домом (246 кв.м.), квартирой (119 кв.м.), землей (1683 кв.м.) и автомобилем Тойота «Лэнд Крузер 200».

Абухусайн Висмурадов. Фото: @za_kra_nuzhniy

ПАТРИОТЫ НА «ПРИОРЕ»

Надо сказать, отечественный автопром в чеченском парламенте очень любят. Зампред Шаид Жамалдаев заработал 2,6 млн за год. На него оформлены два дома (240 и 260 кв.м.), два земельных участка (1197 и 1000 кв.м.), квартира (73,8 кв.м.) и автомобиль УАЗ «Патриот». Машину УАЗ-3741-01 (всем знакомая «Буханка», «Таблетка») задекларировал депутат Лема Дадаев с доходом 3,4 млн рублей. В декларации он указал также две квартиры (63 и 60 кв.м.).

Шаид Жамалдаев. Фото: @zhamaldaev_shaid

Еще один УАЗ (малый лесопатрульный комплекс) есть в сведениях об имуществе у депутата Саид-Абдула Ахмадова, заработавшего 1,9 млн и владеющего квартирой (132 кв.м.). В пользовании у него дом площадью 360 кв.м. и участок размером 2,5 тысячи кв.м.

Депутат Зелимхан Абубакаров (отец троих детей), указал в декларации две Лады «Приоры». Такой же автомобиль, согласно сведениям об имуществе – у Муртуз-Али Дагаева с годовым доходом 1,7 млн.

Абубакар Дангириев с доходом 1,8 млн рублей задекларировал ВАЗ 211440 (а помимо него советский ЗАЗ-1102 «Таврия»). На его супругу оформлен ВАЗ 21099. Жена депутата Идриса Абубакарова (доход депутата 2 млн) указала в собственности «Жигули».

Абубакар Дангириев (справа). Фото: @abubakar_dangiriev

Депутат Жамул Эскаев, заработавший за год 3,8 млн, хоть и владеет иномаркой Toyota «Camry», но кроме нее указал в декларации ВАЗ- 212140, Ладу «Ларгус», Волгу 3102, а также мотоцикл «Минск».

ПОКЛОННИКИ «TOYOTA»

В почете у чеченских парламентариев не только «ВАЗ», но еще автомобили марки «Toyota». Рызван Дадаев (отец шестерых детей) задекларировал 1,9 млн годового дохода, дом (113 кв.м.), два земельных участка (1513 и 1000 кв.м.) и Toyota «Land Cruiser» 100.

Рызван Дадаев. Фото: официальный сайт парламента ЧР

Али Гучигов задекларировал 2,2 млн, дом (216 кв.м.), участок (1636 кв.м.), Toyota «Land Cruiser» 200. Иса Бисаев с доходом 2,4 млн владеет 4 жилыми домами (108, 64, 50, 44 кв.м.), двумя земельными участками (449 и 3000 кв.м.), иномарками Toyota «Corolla» и KIA «Sorento».

Муса Демильханов указал в сведениях о доходах и имуществе 2,2 млн годового заработка, два участка (400 и 600 кв.м.), дом (173 кв.м.) и Toyota «Camry». Сайд-Хамзат Жамалуллайл в декларацию внес заработок в размере 2,1 млн, жилой дом (380 кв.м.), земельный участок (470 кв.м.) и Toyota «Land Cruiser» 200.

Хусаин Таймасханов заработал 2,5 млн и указал в собственности землю (652 и 750 кв.м.) и квартиру (92 кв.м.), а также Mercedes-Benz 222 и Toyota «Camry». У жены – 181 тысяча дохода, земля (694 кв.м.), квартира (214 кв.м.) и дом (48 кв.м.). В пользовании у супругов дом (120 кв.м.) и участок (1500 кв.м.).

Хусаин Таймасханов. Фото: @taimaskhanov_hs

Асламбек Айдамиров с доходом 2,5 млн владеет землей (2200 кв.м.), квартирой (103 кв.м.), Mercedes-Benz S-63 и Toyota «Camry». У жены с годовым доходом 174 тысячи рублей в собственности два участка по 600 кв.м., дом (326 кв.м.) и летняя кухня (17 кв.м.). В пользовании у супругов дом площадью 250 квадратов.

Асламбек Айдамиров. Фото: официальный сайт парламента ЧР

Джабраил Гарнаев (трое детей) заработал за 2020 год 1,7 млн и указал в декларации землю (2000 кв.м., 4025 кв.м.), два дома (200 кв.м. и 45 кв.м.) и автомобиль Toyota «Camry». В пользовании у депутата солидные по размерам участки (2412 и 500000 кв.м.).

Валид Зайналабдиев заработал за год тоже 1,7 млн. В декларации депутат указал землю (456 и 800 кв.м.), дом (150 кв.м.) и Toyota «Camry».

Бекхан Хазбулатов с доходом 2,4 млн задекларировал дом (277 кв.м.), землю (910 и 924 кв.м.), Toyota «Camry». Мохмад Ханбиев указал в сведениях о доходах указал 1,8 млн годового заработка, землю (613, 600, 800, 800 кв.м.), дом (88,5 кв.м.), жилое здание (270 кв.м.) и Toyota «Camry».

МУСОРОВОЗ СУПРУГИ

Жены некоторых парламентариев владеют спецтранспортом. Супруге Салама Асуева – его годовой заработок превышает 2 млн, принадлежит спецмобиль КО-440 (мусоровоз). А супруге Мансура Абубакарова (доход 2,6 млн) – экскаватор KOMATSU PC 200. Кстати, и депутат Леча Зубайраев, заработавший за 2020-й 1,9 млн, задекларировал Volkswagen «Beetle», а с ним – ЗИЛ 433100 (крупнотоннажный грузовой автомобиль) и ГАЗ 536 (грузовик).

Леча Зубайраев. Фото: @zubayraev_lecha

ЧТО У ОСТАЛЬНЫХ?

Аднан Нагаев – отец шестерых детей, указал в сведениях о доходах за год сумму 1,8 млн рублей и земельный участок (754 кв.м.). Дом в пользовании (250 кв.м.). Жена за год заработала 95 тысяч, в ее собственности только участок (800 кв.м.).

Аднан Нагаев. Фото: официальный сайт парламента ЧР

Алихан Элембаев (отец троих детей) заработал 1,6 млн и указал в собственности жилой дом (108 кв.м.), 1/6 доли квартиры (85 кв.м.).

Хусейн Кадыров (также трое детей) с доходом 1,9 млн владеет земельным участком (1906 кв.м.) и Mercedes-Bens S-500. Жилье в пользовании – квартира (93 кв.м.). А также в собственности супруги, заработавшей 430 тысяч за год – это дом площадью 686 кв.м. с гаражом.

Хусейн Кадыров. Фото: официальный сайт парламента ЧР

Сулумбек Демилханов заработал за 2020 год 1,8 млн, имеет дом (189 кв.м.), землю (3306 кв.м.) и Mercedes-Benz E 200.

Забек Рашаев (трое детей) с доходом 2 млн рублей указал в сведениях об имуществе землю для ведения сельского хозяйства (1000 кв.м.) и 3/5 участка общим размером 1269 кв.м. Жене с доходом 1,4 млн принадлежит дом (209 кв.м.).

Алихан Элембаев (трое детей) задекларировал 1,6 млн годового дохода, земельный участок (1000 кв.м.), дом (108 кв.м.) и 1/6 от квартиры площадью 85 квадратов.

Ваха Устраханов, заработавший за минувший год 2,3 млн, в собственности указал дом (225 кв.м.) и землю (548 кв.м.).

Шадид Чабагаев с доходом 1,7 млн владеет домом (72 кв.м.) и землей (1249 кв.м.). В пользовании значатся дом (186 кв.м.) и участок (1315 кв.м.).

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