В Ингушетии пять пассажиров "Газели" пострадали при столкновении с ВАЗ

В автокатастрофе в Ингушетии пострадали 5 человек

ГУ МЧС России по Ингушетии сообщили о пострадавших во время ДТП пассажирской "Газели" и ВАЗ. 5 человек получили увечья, их отправили в госпиталь, на месте работают сотрудники МЧС и полиция.

- В 15:46 в ведомство поступило сообщение о том, что по автодороге Назрань-Долаково в районе торгового центра "Башни" произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись автомобили ВАЗ 2114 и пассажирская "Газель", - заявили в ведомстве.

Детей в маршрутке не было. Причины аварии устанавливает полиция. "Комсомолка" следит за событиями.