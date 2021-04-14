Живодер из Моздока, отрезавший уши и хвост собаке, получил срок

Жертва живодера в Моздоке Фото: YouTube

14 апреля 2021 года суд Северной Осетии вынес обвинительный приговор тридцатилетнему жителю Моздока, который жестоко издевался над дворовой собакой. Его направят в колонию на 3 года и 6 месяцев строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

- 30-летний житель Моздока, пренебрегая общепринятыми нормами морали и гуманного обращения с животными, с целью причинения боли и страданий отрезал собаке перочинным ножом оба уха и хвост, а затем нанес ей удары по голове металлической арматурой, - сказано в сообщении суда.

Отметим, что помимо дела об издевательствах над животными, мужчина обвиняется в краже ценных вещей у водителя авто. Это стало "неприятным бонусом" к сроку его заключения.

Волонтеры нашли изувеченную собаку и оказали ей помощь Фото: Социальные сети

Разбирательство шло почти два года - с осени 2019 года, когда волонтеры обнаружили изувеченное животное. Собаку тогда отвезли в больницу и оказали помощь. «Такого зверства давно не видели» - говорили ветеринары. К счастью, операция прошла успешно. Страдалица, которую назвали Кнопочкой, нашла себе дом. «КП-Северный Кавказ» подробно писала о том, кто помог и приютил жертву живодера.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В марте 2021 года в Дагестане прогремела новость о новых страшных издевательствах над животными. Нескольким щенкам отрезали уши и лапки, которые пришлось ампутировать. Сначала была версия о том, что щенки угодили в капкан. Однако при исследовании ран поняли, что они нанесены ножом.

Жертв садиста отправили в больницу, уже нашлись волонтеры, которые хотят их приютить.

- Состояние щенят стабильное, они отправились на ампутацию - будет по плечо. Другого варианта нет и быть не может. Мы знаем, что важно сделать все для сохранения лап, но в данном случае это невозможно. Щенята привыкнут жить на трех, у нас очень много "трехлапиков", и они ни в чем не отстают от здоровых собак. Они вырастут в хосписе и останутся у нас жить, - рассказала зоозащитница.

НАПОМНИМ

«Отрезали уши и все пальцы!»: на Кавказе прогремел страшный случай живодерства

И он далеко не первый, ужасаются местные жители (подробнее).