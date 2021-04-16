Что курорты КМВ могут предложить туристам в сезоне 2021

В каждом из этих городов можно попить знаменитую минеральную воду на любой вкус, пройти по дорожкам-терренкурам, посмотреть самобытные старые здания Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отдых на Кавказских Минеральных Водах - это приехать на один курорт, а попасть сразу на четыре. Туристов ждут здравницы и достопримечательности Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска.

В каждом из этих городов можно попить знаменитую минеральную воду на любой вкус, пройти по дорожкам-терренкурам, посмотреть самобытные старые здания, в которых когда-то принимали Лермонтова и Пушкина, а также поправить здоровье в современных санаториях.

В сезоне-2021 к ставропольским курортам повышенный интерес - с 15 апреля по 1 июня решением правительства России было приостановлено авиасообщения с Турцией и Танзанией.

ОТДЫХ В КИСЛОВОДСКЕ 2021

Самое популярное место для прогулок в городе, в том числе оздоровительных терренкуров - Кисловодский национальный парк. В парке также выделим Долину роз, смотровые площадки, уютное кафе «Чайный домик» и каскадную лестницу.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска. В парке также выделим Долину роз, смотровые площадки, уютное кафе «Чайный домик» и каскадную лестницу

Любители легенд обязательно должны посетить Замок коварства и любви. Это горный утес, названный так в связи с одной местной легендой о трагической любви. Одной из самых значимых мест в городе - Нарзанная галерея (Курортный бульвар). Красивое готическое здание, внутри которого бьет самый настоящий нарзан.

О том, как отдохнуть в Кисловодске без путевки, читайте по ссылке.

ОТДЫХ В ПЯТИГОРСКЕ 2021

Пятигорск славится тем, что там находится место дуэли Лермонтова. Рядом с этой достопримечательностью Пятигорска стоит памятник, напоминающий о том, как резко может оборваться любая жизнь.

Одна из лучших смотровых площадок - беседка «Эолова арфа» (Эммануэлевский парк). Она названа в честь Эола — древнегреческого повелителя ветров. Еще одним местом, куда непременно нужно сходить туристам – это озеро Провал (гора Машук). Оно находится внутри горной пещеры. Путь к водоему идет по атмосферному темному коридору.

ОТДЫХ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 2021

Говоря о достопримечательностях Железноводска, многие захотят посетить феноменальную пещеру - Грот Вечной Мерзлоты (гора Развалка). Температура прямо у входа в нее держится в районе 0 °C даже в самую сильную жару.

Приехав в курорт, вы обязательно должны прогуляться по Железноводскому парку. Там есть питьевая минеральная вода и знаменитая каскадная лестница Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Одним из символов города считается Пушкинская галерея. Там проводят художественные выставки, театральные и концертные представления. И конечно, приехав в курорт, вы обязательно должны прогуляться по Железноводскому парку. Там есть питьевая минеральная вода и знаменитая каскадная лестница.

ОТДЫХ В ЕССЕНТУКАХ 2021

Главное достояние города - Курортный парк в Ессентуках. Также туристам советуют посетить и попить знаменитую.

Туристам советуют посетить и попить знаменитую Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Ессентуки» в самой большой питьевой галерее во всей Европе «Пятитысячник». Отдохнуть душой и мыслями можно будет, войдя в Свято-Георгиевский женский монастырь.

ЦЕНЫ НА ОТДЫХ НА КМВ 2021

Пожалуй, главный вопрос, который волнует потенциальных туристов после вопросов где разместиться и на что посмотреть на КМВ - что будет с ценами на размещение?

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Ситуацию «КП-Северный Кавказ» прокомментировал заместитель директора ООО Ставропольское бюро путешествий «Турист», старший преподаватель кафедры социально-экономической географии и туризма СКФУ Алексей Логачев.

- Из-за ограничения авиасообщения с Турцией спрос на отдых в нашем регионе действительно повысился. На майские каникулы на курорты края планируют теперь приехать не только сами жители Северного Кавказа, но и гости из центральной России. Владельцы гостиниц подняли цены на проживание. Мало кто охотно принимает бронирование на короткие туры. Предвидя такую ситуацию, многие должны уже сегодня бронировать места в отелях на летний сезон. Что касается городов КМВ, то средства размещения уже сегодня забиты. На эти курорты также в летнее время большой спрос, потому что многие родители везут на отдых своих детей. Там же каждый год проходят сборы, соревнования. Поэтому гостиницы бывают еще и забиты участниками состязаний. Для тех, кто ищет бюджетный способ отдохнуть на КМВ, мы предлагаем выбирать туры-однодневки, чтобы не тратить много средств на проживание в отелях, - считает Алексей Логачев.

В сезоне-2021 к ставропольским курортам повышенный интерес - с 15 апреля по 1 июня решением правительства России было приостановлено авиасообщения с Турцией и Танзанией Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ОТДЫХ

Для того чтобы отдохнуть семьей из трех человек на Кавказских Минеральных Водах, жить в комфортных условиях, погулять по ущельям, насладиться термальными источниками и посетить достопримечательности курорта, можно отправиться в тур на 10 дней. В среднем, такой отдых на каждого человека обойдется в 15 900 рублей. В эту стоимость входит: проживание в гостинице 3/4* в стандартном 2-3-х местном номере, питание: завтрак, обеды – пикники, услуги гида по программе тура, транспортные услуги по программе тура, экологические сборы. Итог: 47700 рублей обойдется 10-днейвный отпуск для семьи из трех человек.

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