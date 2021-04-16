Чем туристический сезон 2021 в Архызе будет отличаться от прошлогоднего

Фото: globallookpress.com

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии рассчитывает на рост туристического потока после закрытия ависообщения с Турцией.

Так, в республику на майские праздники может приехать на 20% больше отдыхающих. Об этом сообщила начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курортов министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Ангелина Григорьева.

По прогнозам специалистов, в туристическом сезоне-2021 курорты Карачаево-Черкесии посетят до 1,7 млн человек, то есть на 12-13% больше, чем в прошлом году.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В АРХЫЗЕ 2021

Отдых в Архызе давно оценили альпинисты, а вот как горнолыжный курорт туристы открыли его не так давно. Несколько лет назад его начали отстраивать с нуля, так что там сейчас все новое, удобное и современное.

Поселок Архыз находится на дне большой котловины. Она вытянута с востока на запад, поэтому почти всегда залита солнцем. Высота здесь около 1500 метров.

Фото: globallookpress.com

Горы защищают Архыз от холодных ветров, а мягкий климат благоприятствует гостям. Архыз называют краем тысячи озер, они ярко-голубого цвета, и у вас есть возможность подняться в горы, чтобы их увидеть. А еще там шумят самые большие на Кавказе Софийские водопады, которые берут начало от ледника.

Горный курорт славится национальной кухней. Например, гостям часто предлагают попробовать карачаевский суп «Шорпа». Готовят его, как правило, из баранины.

Фото: pixabay.com Шорпу можно готовить по-разном: она бывает вареная и жареная

Также туристам советуют попробовать жареную форель на мангале.

Фото: pixabay.com Многочисленные озера и реки Архыза полны форели, поэтому готовят ее практически в каждом ресторане и придорожном кафе

Самым популярным кисломолочным напитком в республике считается айран. Его и пьют, и добавляют в блюда, соусы и маринады.

ЦЕНЫ В АРХЫЗЕ 2021

Тем временем туристов со всей страны волнует вопрос: не послужит ли большой спрос причиной подорожания отдыха на Северном Кавказе.

Ситуацию «КП-Северный Кавказ» прокомментировал заместитель директора ООО Ставропольское бюро путешествий «Турист», старший преподаватель кафедры социально-экономической географии и туризма СКФУ Алексей Логачев.

- Цены на горнолыжные курорты уже повысились и не вчера. Из-за ограничения авиасообщения с Турцией повысился спрос и на отдых в нашем регионе. На майские каникулы на курорт планируют теперь приехать не только сами жители Северного Кавказа, но и гости из центральной России. Владельцы гостиниц подняли цены на проживание. Мало кто охотно принимает бронирование на короткие туры. Обычно в апреле-мае горнолыжный сезон заканчивается, начинается спад цен. Но в этом году из-за ограничения авиасообщения с Турцией, цены не снизятся, скорее всего. Конечно, это не везде. Есть немало добросовестных турагентов, у которых гибкая ценовая политика. И нынешняя обстановка не повлияет на повышение цен в их отелях. Однако большинство из них все же продолжат душить туристов ценами, - считает Алексей Логачев.

Фото: globallookpress.com

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ОТДЫХ

Для того чтобы отдохнуть семьей из трех человек на горном курорте «Архыз» можно отправиться в тур на 10 дней. За это время вы сможете посетить 10 горных озер, покататься на лошадях, посетить достопримечательности старого Архыза и отведать наивкуснейшие мясные, рыбные блюда национальной кухни, испить освежающий айран и вино из спелого винограда. В среднем, такой отдых на каждого человека обойдется в 30 000 рублей. В эту стоимость входит: проживание в гостинице, двухразовое питание (завтрак в кафе, обед - сухой паек днем в горах), услуги гида по программе тура, транспортные услуги по программе тура, экологические сборы. Итог: 90 000 рублей обойдется 10-днейвный отпуск для семьи из трех человек.