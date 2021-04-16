Не дала поиграть: в Махачкале по подозрению в убийстве матери задержан 25-летний мужчина

Следственные органы выясняют обстоятельства жуткого убийства. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Дагестане следственные органы устанавливают детали убийства 54-летней жительницы Махачкалы. Правоохранители считают, что с несчастной расправился ее родной 25-летний сын. Его задержали на месте преступления. Нож, которым была убита женщина, изъят.

Произошло все днем в четверг, 15 апреля. В одной из квартир на пятой Дачной в Махачкале поссорились мать с сыном. В разгар конфликта схватился за нож и стал наносить им удары. Раны, полученные женщиной, оказались смертельными.

На месте происшествия работает следствие. Фото: СУ СКР по РД.

Уже в отделе полиции подозреваемый рассказал за что убил мать. По его словам, она забрала у него мобильный телефон, когда он играл в игру. Разозлившись, он схватился за нож.

На данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

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