Организатора теракта у поста полиции в Магасе приговорили к 17 годам колонии

Суд приговорил к колонии нападавшего на пост в Магасе. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жителю Ингушетии, который напал на полицейских в Магасе, вынесен приговор. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным в подготовке теракта и приговорил к 17 годам колонии строгого режима. Осудили его сразу по четырем статьям уголовного кодекса: «Приготовление к совершению теракта», «Незаконный оборот взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

- Установлено, что Евлоев в сентябре 2019 года в Карабулаке (Ингушетия) изготовил взрывчатое вещество и 4 взрывных устройства, после чего искал потенциальные объекты для совершения теракта. 30 сентября 2019 года Евлоев, имея при себе 4 самодельные гранаты и 3 ножа, направился к месту совершения теракта - посту полиции в городе Магасе, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе суда.

После требования сотрудника ППС предъявить документы, осужденный схватился за нож и несколько раз ударил полицейского. Нападавшего задержали сразу же. При обыске выяснилось, что с собой у него - гранаты. Позже правоохранительные органы установили - нападавший основательно готовился к теракту.

Кстати, в декабре того же года произошло еще одно нападение на пост ДПС в Магасе. Двое фанатиков на «Ладе Гранте» разогнались, выехали на встречную полосу и врезались прямо в пост, пытаясь сбить полицейских. Сразу после аварии преступники выскочили из машины и попытались добить правоохранителей. Бандитов удалось нейтрализовать. Одного уничтожили ответным огнём, второй получил тяжелые ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбили и бросились добивать ножами: появилось видео нападения на пост ДПС в Ингушетии

Появилось видео резонансного нападения на пост ДПС в столице Ингушетии. Двое мужчин на «Гранте» сначала протаранили патрульный автомобиль, после чего выскочили из машины с ножами — добивать правоохранителей (подробнее).

Бандит, напавший на пост ДПС в Ингушетии, пришел в сознание

У палаты злоумышленника круглосуточно дежурят силовики (подробнее).