«Нашел на пробежке»: задержанный боец UFC Антигулов рассказал, как в его доме оказалось оружие

На бойца UFC завели еще одно дело. Фото: страница героя публикации в соцсети.

Задержанный в Махачкале боец UFC Гаджимурад Антигулов рассказал в отделе полиции свою версию того, как в его доме оказалось оружие без документов. По словам спортсмена, оружие он нашел во время утренней пробежки.

Я не успел передать его сотрудникам полиции. Болел коронавирусом, - сказал Антигулов.

Напомним, ранее в доме бывшего бойца в ходе обысков было найдено незарегистрированное оружие.

- В доме жителя Махачкалы, бывшего бойца смешанных единоборств, обнаружен и изъят пистолет «Стечкин», снаряженный шестью патронами калибра девять мм., а также ПМ, снаряженный семью патронами калибра девять мм, - рассказали в пресс-службе МВД по Дагестану.

В ведомстве отметили, что обыск в доме Антигулова был проведен в рамках ранее возбужденных в отношении уголовных дел по статье «Хулиганство» и «Умышленное причинение вреда здоровью». Теперь к двум статьям добавилась еще одна за незаконное хранение оружия.

Напомним, в декабре 2019 года боец UFC Гаджимурад Антигулов устроил пьяное побоище за бутылку спиртного на дагестанской свадьбе. По словам очевидцев, спортсмен полез в драку из-за бутылки спиртного, хотя хозяева торжества несколько раз пытались решить проблему мирным путем. Угомонить спортсмена удалось, а позже он принес публичные извинения.

Гаджимурад Антигулов является бывшем бойцом UFC в полутяжелой весовой категории. На его счету 20 побед и 8 поражений. Причем четыре последних боя спортсмен без шансов проиграл, после чего был уволен.

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