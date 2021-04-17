Дневник арестантки: как я захотела похудеть и попала «на зону»

В колонию наша героиня попала через два года: столько рассматривалось ее дело Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Меня зовут Ирина, мне 42 года. Десять лет назад я захотела похудеть ради любимого человека, а в итоге стала наркоманкой и семь лет провела «на зоне».

Началось все банально. Алексей написал мне на сайте знакомств, и в первый же день мы проболтали почти всю ночь. Я не могла поверить, что у людей бывает столько общего. Через несколько месяцев мы уже жили вместе и стали говорить о свадьбе. Меня не смутило, что он пришел ко мне с одним чемоданом, даже компьютером и ноутбуком пользовались моим.

ЯКОБЫ ЗАБОТИЛСЯ О ЗДОРОВЬЕ

А потом Леша увидел университетские фото, на которых я была похудее. Примерно на третьем курсе у меня начались гормональные проблемы, которые жить не мешали, а сбросить вес – да. Садилась на диеты, ходила на плаванье, но Дюймовочкой не становилась. Моим прежним мужчинам нравились пышные формы, а Леша стал с тоской рассматривать мои старые фотографии. Мог сказать во время просмотра фильма, что актриса похожа на меня, и если бы я была такая же худая... Но на него даже обижаться было сложно. Он так трогательно заботился о моем здоровье! Готовил полезные блюда, уговорил бросить курить. А потом принес какой-то порошок и сказал, что это вещество отбивает аппетит.

Алексей казался заботливым - готовил полезные блюда, уговорил спутницу бросить курить... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Я очень хотела похудеть, но употреблять непонятную «химию» не собиралась даже ради него. Леша не сдался. Стал подсовывать мне статьи в Интернете про химические средства для похудения, большинство из которых были запрещены в РФ, однако очень эффективны. А потом признался, что периодически сам принимает такую «химию», поэтому всегда худой.

И когда утром весы показали ненавистные 98 кг, я решилась попробовать, и через полгода стала весила 57 кг… Как и обещал Леша, есть не хотелось вообще, еду заталкивала в себя через силу просто потому что надо. Правда, кожа приобрела землистый оттенок, то и дело появлялась заметная сыпь, которую замазывала тональным кремом. И волосы начали выпадать, ноги отекали, кожа висела. А еще даже простые царапины долго не заживали. Но я была в эйфории от своего худого тела и не обращала на это внимание.

То, что это наркотики, поняла примерно через месяц, когда «средство» стало требоваться уже не раз в пару-тройку дней, а ежедневно, иначе не могла даже встать с кровати. Меня накрывали перепады настроения. Я без причины плакала, ругалась. Зато Леша смотрел на меня с восхищением. И убедила себя, что раз некоторые и от рецептурных антидепрессантов худеют, то и я пью что-то похожее. А зависимость? Ну сброшу еще килограмм пять и остановлюсь.

ЧЬЯ СУМКА? МОЯ

В пять утра в квартиру ворвалась толпа людей в форме. Я словно во сне смотрела на то, как они разбрасывают содержимое шкафов, уносят компьютер и ноутбук. Из кладовки достали мою старую сумку, которую все забывала выбросить. Из нее вытащили несколько свертков. Спросили, чья сумка? Моя. Что в ней? Не знаю. Хотя, конечно, догадалась – тот самый порошок. Но я понятия не имела, что у нас хранятся такие запасы! Да еще в моей сумке. Леша в это время лежал лицом в пол на кухне, а меня посадили в комнате, чтобы мы не смогли разговаривать. В отделение нас повезли в отдельных машинах.

Вместо семейного счастья Ирина получила сломанную судьбу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первый допрос толком не помню. Мне показывали какие-то бумаги, фото, что-то пытался объяснить адвокат. А я никак не могла понять, что от меня хотят и только осознавала: скоро мне понадобится еще одна доза, иначе просто отключусь. Так и получилось.

Пять дней провела в одиночке, в постоянном сне. Без веществ организм впал в ступор, и я отключалась лежа, сидя, стоя. Охранники пытались накормить и напоить, но у меня просто не было сил. А потом ко мне подселили цыганку. И именно с нее началось мое «обучение выживанию на зоне». «Не позволяй никому собой командовать, не выполняй ничьи просьбы, особенно по уборке, иначе станешь шестеркой», - почему-то именно это наставление буквально впечаталось в мозг.

АЗЫ ВЫЖИВАНИЯ

Затем меня перевели в следственный изолятор. Оказалось, что Алексей продавал вещества и привлек к «бизнесу» еще несколько человек. Возбудили уголовное дело. Следствие затянулось. И нет, чуда не произошло. Да, я сама не продавала, но Леша «работал» с моего компьютера, из моей квартиры, хранил наркотики в моей сумке…

В камере было пять двухэтажных кроватей и жили девять человек, я оказалась десятой. Надо сказать, что с соседками мне повезло. Это были такие же, как я, «первоходы», которые находились в изоляторе всего несколько месяцев. Только одна женщина сидела уже три года. Меня сразу приняли в «семью», накормили, напоили чаем и рассказали, как тут жить. Оказалось, что практически все попали в СИЗО за наркотики. Только одна сидела за кражу, и еще пара человек за мошенничество.

Слезы на зоне не приветствуются Фото: Алексей БУЛАТОВ

За то время, которое провела в СИЗО, я освоила несколько правил. Во-первых, не болтай. Напрашивающаяся в подруги сокамерница может оказаться «засланным казачком». Во-вторых, не плачь. Тяжело всем. Твои слезы раздражают, а нагнетание обстановки не приветствуется. В-третьих, в любой ситуации оставайся человеком.

Именно в СИЗО стала отвыкать от наркоты. Я не могла нормально есть, в желудке оказались три эрозии, воспалилась поджелудка, нашлись камни в желчном. Казалось, болят все кости и суставы. Были жесточайшие панические атаки, ночные кошмары, перепады настроения вплоть до желания себя убить. А потом начались проблемы с сердцем, с которыми приходится жить и сейчас. Пока старалась не рассыпаться, тяга прошла.

В колонию я попала через два года: столько рассматривалось дело. Но она меня не пугала, я была полна решимости выдержать все.

НЕ ЖАЛУЙСЯ, СТРЕСС ТУТ У ВСЕХ

Самым тяжелым стало отсутствие личного пространства. У меня даже в детстве всегда была отдельная комната, а с 20 лет я жила в своей квартире. В СИЗО спасало ощущение временности происходящего и малое количество людей. А здесь огромный зал, где живут сто женщин. Тумбочка, табуретка и те - на двоих. Для того, чтобы выйти в проход между кроватями, нужно спросить разрешение. Во время гигиенических процедур про приватность тоже можно забыть.

Во время гигиенических процедур о приватности тоже речи не идет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В первые дни меня пытались сломать. И тут совет цыганки из изолятора очень пригодился. Пришлось отстаивать свое право не подчиняться. До драки не дошло, но нервы потрепали сильно. Эта женщина пыталась сломать меня раз за разом почти год. Но я драк не боялась, в юности пару лет увлекалась боевыми искусствами и успела освоить азы. А словарным запасом выросших в 90-е могла заткнуть за пояс любую.

А еще я не жаловалась. Все ждали, что побегу к оперативникам, но я предпочла решить проблему сама. Это вызвало уважение.

Скандалы вспыхивали, но я старалась не вмешиваться. Плюсом было и то, что меня «грели». Постоянно приезжали на свидания родители и друзья, привозили передачки. Поэтому со мной хотели дружить. Еще я умею делать красивые прически и вскоре ко мне стали выстраиваться очереди из желающих заплести эффектные косы. Все-таки женщина и на зоне остается женщиной. Кстати, помогали друг другу и в серьезном: одной соседке после освобождения было некуда идти, ей деньги собирали всем миром.

МНЕ ПРОСТО ПОВЕЗЛО

Меня сразу устроили на работу, но обострились старые заболевания и появились новые, постоянный стресс усугубил сердечные проблемы. В итоге меня перевели в особый блок, где находились заключенные, которые по состоянию здоровья не могут работать: больные ВИЧ, гепатитами, остеомиелитом и т.д. Там же находились и пенсионерки. Большинство этих милейших бабушек отбывали наказание за убийство мужей и сожителей. Истории как под копирку: всю жизнь пил, бил, но надо было растить детей, жилье общее, да и разводиться стыдно. А потом дети выросли, и в один момент сдали нервы. Во время очередного скандала под руку подвернулся нож …

Лишний вес - последнее, о чем будешь думать в колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие жалели, что просто не разошлись раньше. Одна из бабушек взяла меня под опеку. Она даже записала целую тетрадь рецептов, я до сих пор по ним готовлю. Но я понимаю, что так повезло далеко не всем.

А КАК ЖЕ АЛЕКСЕЙ?

С Алексеем мы виделись последний раз на заседании апелляционного суда. Его срок так и не изменили. 11 лет строгого режима. С мужской зоны он прислал большое письмо, где просил прощения за то, что я оказалась за решеткой. А вот за то, что уговаривал худеть таким изощренным способом, не извинился. Я ничего не ответила. Что с ним сейчас, понятия не имею. Возможно, еще сидит.

После освобождения я так и не смогла устроиться на работу по специальности. Брать на работу бухгалтера, который отсидел за наркотики, никто не хотел. Я отучилась на мастера маникюра и стала работать на себя. И да, вес вернулся. И он вряд ли уйдет обратно, все-таки наркотики и колония очень сильно повлияли на мою и так не здоровую гормональную систему. Но это меньшая из проблем, что меня сейчас волнует.