Случайность едва не убила подполковника полиции КЧР при исполнении долга

Полицейский из КЧР получил удар балкой по голове Фото: Светлана Макеева

Карачаево-Черкесская Республиканская клиническая больница приняла пациента с закрытой черепно-мозговой травмой. Им оказался подполковник полиции Расул Байрамкулов. Он получил удар деревянной балкой по голове, из-за чего его доставили в больницу.

Как сообщает МВД России по Карачаево-Черкесской Республике, полицейский находился при исполнении, когда получил травму. Байрамкулов приехал на животноводческую ферму в Зеленчукский район республики. Ферма принадлежит Марине Узденовой, по решению Верховного суда КЧР полиция должна была осмотреть территорию.

Когда Байрамкулов зашел в здание кошары, с крыши сорвалась деревянная балка прямо ему на голову. Отмечается, что крыша была ветхая, все здание находилось в небезопасном состоянии. Кроме полицейского никто не пострадал.

Жертву несчастного случая направили в республиканскую больницу. Врачи быстро поставили диагноз "черепно-мозговая травма" и оказали полицейскому помощь.

В сообщении МВД заявили, что Байрамкулов находился при исполнении и табельное оружие не потерял. По факту получения травмы сотрудником полиции начнут следственную проверку. Установят, как и по каким причинам балка упала на пострадавшего.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Очень часто полицейские при исполнении служебного долга получают травмы. Так, житель Ставропольского края попытался ударить служителя закона стулом, но его остановили. Поводом к таким действиям послужило назначение ему административного ареста за мелкое хулиганство.

Теперь буйному ставропольцу придется ответить за поведение. Суд назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей.

А в Астрахани полицейский из Дагестана попытался избить своего местного коллегу. Житель Дагестана, приехавший отдохнуть в каспийскую столицу, вместе с возлюбленной решил отдохнуть в увеселительном заведении. Между ним и администратором кафе случился словесный конфликт.

Пришлось вызвать полицию, но, как выяснилось, зачинщик ссоры и сам работал в Главке, причем сотрудником собственной безопасности МВД по Республике Дагестан. Вместо того, чтобы разобраться, мужчина бросился в драку.