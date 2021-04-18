Кто из депутатов Госдумы из Ставрополья стал самым богатым в 2020 году: данные о доходах

На фото депутаты Госдумы, представляющие регион. Фото: пресс-служба Государственной думы СК

Ежегодно представители власти, от президента до депутатов, должны предоставлять отчет о личных заработках. Они должны указать сумму, которую они заработали за год, а также рассказать об имуществе. Депутаты государственной думы из Ставропольского края дали официальные данные о своих заработках за 2020 год.

Самым успешным депутатом стал Александр Ищенко. Он выходец из Ставропольского края, родился в небольшом селе Русском, в депутаты пришел из нефтяной отрасли. За прошлый год он заработал 11 миллионов 398 тысяч рублей. В собственности у него два дома по 600 и 282 кв. метра, два участка земли общей площадью 1,5 тыс кв. метров и гараж.

В сентябре 2016 года Ищенко баллотировался в Государственную Думу VII созыва. Его избрали депутатом по Невинномысскому одномандатному избирательному округу № 66.

Первый градоначальник Ставрополя в современной российской истории Михаил Кузьмин сейчас занимает пост заместителем председателя комитета думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. За прошлый год он заработал 6 миллионов 203 тысячи рублей. Официально у него в собственности только 1/2 доли в квартире площадью 75 кв. метров.

Но отметим, что на его супругу записаны два дома, квартира, Mercedes-Benz GLC 250D 4MATIC, полторы тысячи квадратов земли, недавно ее имущество пополнилось Audi Q5, еще 525 кв. метрами земли и половиной дома на 78 кв. метров.

Депутат Алексей Лавриненко родился в маленьком селе Николина Балка, является бывшим главой колхоза. За 2020 год он задекларировал 6 миллионов 110 тысяч рублей дохода, а также сельхоз земли, частный дом, Toyota Land Cruiser 200 и участок для ведения хозяйства.

Далее в списке идет Елена Бондаренко, уроженка города Светлограда. Ее доход составил 5 миллионов 616 тысяч рублей, в имуществе у нее квартира в 100 кв. метров и 5/8 доли в доме площадью как пять ее квартир. Бондаренко отучилась в Ставропольском педагогическом институте по специальности "учитель истории и обществознания".

Вице-спикер думы Ольга Тимофеева официально заработала 5 миллионов 616 тысяч рублей и имеет собственную большую квартиру, место для машины, гараж и Mercedes Benz GLK 300.

Завершает список Ольга Казакова, в 2020 году она получила 5 миллионов 615 тысяч рублей - на тысячу меньше, чем Бондаренко и Тимофеева. Казакова владеет участком земли в полторы тысячи квадратов, частным домом и долей квартиры в 73 кв. метра. Козакова была министром культуры Ставропольского края с 18 ноября 2011 по 22 мая 2012.

Все политики являются членами партии "Единая Россия". Почти все (кроме Тимофеевы) живут в казенных квартирах, оплату за которые берет на себя государство. Все их задекларированное имущество находится в России.

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