Шокирующая правда: Айзу Анохину в детстве преследовала смерть

Айза Анохина вспомнила случаи, когда была в шаге от гибели. Фото: страница героини публикации в соцсетях

Яркая, пробивная и скандальная чеченская телезвезда, светская львица и экс-супруга Гуфа Айза Анохина рассказала о том, что ей всю жизнь приходится бороться за выживание. Звезда, по ее словам, неоднократно находилась на волоске от гибели. Причем погибнуть она могла, едва появившись на свет. Произошло все в день выписки из роддома. Жену и новорожденную дочку Айзу встречал новоиспеченный отец.

- Стоял он скромно на дороге, такой маленькой, где особо не ездили машины, - рассказывает Айза. - Мою маму со мной на руках сбила машина, и мы вернулись обратно в роддом.

Это был первый, но не единственный случай, когда будущая блогер и теледива могла умереть. По ее словам, она была слабым ребенком. Материнское молоко не принимала, поэтому родственники шли на разные эксперименты, чтобы малышка не оставалась голодной. В возрасте трех месяцев ее накормили недоваренной манной кашей.

- Моим родителям сообщили, что до года я не доживу! Но я ведь боец! Я держалась за жизнь! - делится Айза.

Бабушка отпаивала внучку бульонами из говяжьего спинного мозга и девочка пошла на поправку.

В третий раз Айза оказалась в смертельной опасности, когда ей было два года. Она угодила в ведро с кипятком и получила страшные ожоги ног до колен.

- Мама сняла ведро с бельём, которое кипятила, зазвонил телефон, она поставила ведро и пошла отвечать, а так как я была её «банным листом», я пошла за ней, - вспоминает блогер. - Неудачное приземление привело к ожогу моих ног до колен второй и третьей степени. Я до сих пор помню ту боль, которую я испытывала, когда в больнице с меня снимали колготки.

Еще через год, когда девочке было всего три года, она попала под машину. Ещё один серьезный, пятый по счету, случай произошел с Айзой в возрасте пяти лет. Она сломала руку сразу в трех местах, но вновь продолжила борьбу за жизнь и победила.

Когда Айзе исполнилось 10, она попала в плен на войне (речь идет о войне в Чечне, которая началась в 1994 году и продлилась два года. - Прим. Авт.). Айза выжила, а смерть вроде как «сдалась и отступила». Но борьбу за собственное счастье Анохина продолжила.

Экс-жена Гуфа откровенничает с подписчиками. Фото: страница героини публикации в соцсетях

Блогер рассказала, что буллингу, которому она подвергалась в школе, она подвергается по сей день.

- Я все еще живу! В меня никогда никто не верил. Мне ставили в пример всех - сестёр, соседей. Я персона нон грата для своих и для чужих, - рассказала поклонникам Айза Анохина на своей странице в Instagram.

Айза добавила, что ей удалось «утереть нос всем», став успешной. Но мечтала он о другом - о крепкой семье и трех сыновьях.

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