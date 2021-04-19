В Дагестане осудят экс-главу канала Октябрьской революции за незаконный сброс воды в озеро

Суд вынесет решение по делу о превышении полномочий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане в суд передано уголовное дело в отношении бывшего главы ФГБУ «Канал имени Октябрьской революции». Его обвиняют в превышении полномочий.

По версии следствия, в декабре 2020 года из-за того, что русло реки Черкес-озень, в которую поступают канализационные и сточные воды, не было очищено должным образом, вода вышла из берегов. В итоге оказался подтопленным микрорайон «Пальмира» в Махачкале. Директор ФГБУ «Дагмелиоводхоз», нарушив водное законодательство и саннормы, распорядился изменить русло реки. Работники выкопали траншею и Черкес-озень пошла в канал имени Октябрьской революции.

Глава канала отдал приказ открыть шлюзы для сброса воды из канала в озеро Рыбье, которое снабжает питьевой водой жителей Избербаша и Каспийска.

- В результате ухудшения качества воды в озере вода пришла в негодность, стали значительно превышены максимально допустимые значения химических и микробиологических свойств питьевой воды, - сообщили в СУ СКР по Дагестану.

В итоге в республике возникла угроза массового отравления населения. Жители остались на долгое время без чистой воды.

В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении директора «Дагмелиоводхоз» продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане задержан действующий глава Цунтинского района

Задержание чиновника происходило при содействии сотрудников ФСБ в воскресенье, 18 апреля. Его подозревают в получении взятки (подробнее).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Дагестане глава районной ветеринарии стал фигурантом уголовного дела за незаконно выписанную себе матпомощь

Руководителя ветеринарного управления Докузпаринского района подозревают в служебном подлоге и растрате (подробнее).