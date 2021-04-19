Красота в строгой форме: "Комсомольская правда" наградила участниц "Леди в погонах - 2021"

Фотоконкурс показал удивительные результаты

Ставропольский филиал Медиагруппы "Комсомольская правда" провел награждение участниц фотоконкурса "Леди в погонах - 2021". И подготовил для своих читателей фоторепортаж с торжественной церемонии.

Анастасия Герасименко и Елена Илиади

"Комсомольская правда" организует конкурс "Леди в погонах" в Ставрополе во второй раз. В 2019 году было 20 участниц из четырех ведомств, в 2021 году - 35 участниц из шести ведомств. Это сотрудницы ГУ МВД по Ставропольскому краю, СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю, ГУ МЧС по Ставропольскому краю, Управление Росгвардии по Ставропольскому краю, УФССП по Ставропольскому краю и УФСИН по Ставропольскому краю.

Екатерина Мосиянц - одна из участниц фотоконкурса "Леди в погонах - 2021"

Мария Болдина и Ирина Качесова

Цель конкурса «Леди в погонах» - привлечь внимание к женщинам, работающим в структуре правоохранительных органов, продемонстрировать их красоту, элегантность и подчеркнуть их вклад в сохранение безопасности на территории нашей страны.

Дарья Белая

Анна Матясова

«Леди в погонах – 2021» показал удивительные результаты. За 45 дней голосования на страницу фотоконкурса зашло более сотни тысяч уникальных пользователей. В среднем один пользователь был на странице конкурса 5-6 раз. За время проведения отдано более 725 тысяч голосов.

Ирина Елисеева

Екатерина Бойко

Третье место заняла Екатерина Дюгаева - рядовой контрактной службы, библиотекарь клуба Управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

- У меня два высших образования по направлениям «Экономика и управление на предприятиях» и «Библиотечное дело в социальных организациях». Замужем. Вместе с супругом воспитываем двоих прекрасных детей: сына и дочь. Обожаю активный семейный отдых. Часто путешествуем все вместе. Влюблена в горы, охоту и рыбалку. В 2019 году решила резко изменить свою жизнь и поступила на военную службу по контракту в Росгвардию. С детства мечтала носить погоны! Горжусь тем, что сделала шаг к главной мечте – стать офицером, - рассказывала о себе Екатерина.

Екатерина Дюгаева

На награждение Екатерина пришла вместе со своей семье. Когда она вышла на сцену - дети махали ей с задних рядов. В специальном репортаже Радио "Комсомольская правда" Семен и Яна рассказали, чем они любят заниматься с мамой в свободное время.

Екатерина Дюгаева вместе с семьей

На втором месте расположилась Оксана Шатохина - старший лейтенант внутренней службы, психолог психологической лаборатории ИК-1 Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Ставропольскому краю (село Кочубеевское).

Оксана Шатохина

Оксана возглавляет молодежный совет учреждения, входит в состав пресс-группы, имеет активную жизненную позицию и участвует во всех творческих и спортивных мероприятиях, проводимых в колонии. Ее коллеги уверены, что она жизнерадостный и общительный человек.

- Еще в восьмом классе я решила связать свою жизнь с погонами. Это казалось интересным и престижным. Поступила в Рязанскую академию ФСИН России. Жизнь вдали от дома, жесткий распорядок - тяжело было. Но я справилась и с августа 2018 года работаю в колонии. И хочу дослужиться не меньше чем до майора, - призналась Оксана в эфире Радио "Комсомольская правда".

Оксана Шатохина

Первой стала Виктория Колесова - лейтенант юстиции, помощник следователя Кочубеевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В отличие от многих, Виктория с детства не мечтала о службе в органах, но 10 лет назад решила попробовать себя во вновь созданном Следственном комитете России. Ее работа связана с ведением делопроизводства, что требует внимательности, исполнительности и ответственности, а также коммуникабельности, ведь именно она - тот самый человек, которого в первую очередь встречают граждане, пришедшие в следственный отдел. После насыщенных трудовых будней Виктория превращается в заботливую супругу, создающую домашний уют и тепло.

Виктория Колесова

- Спасибо всем, кто голосовал за меня. Честно говоря, было неожиданно. Мне посчастливилось попасть в Следственный комитет, и я уже не представляю себя в какой-то другой роли.

Виктория Колесова

Участницам, пришедшим на награждение, вручили дипломы, сладкие призы и книги, изданные "Комсомольской правды". А победительницам - еще и бытовую технику.

Девушки, пришедшие на награждение, выстраиваются для совместного фото

Всем участницам шла их ведомственная форма!

Само мероприятие прошло в уютном конференц-зале музейно-выставочного комплекса "Россия - Моя история". После вручения призов у девушек была возможность прогуляться по павильонам музея. Создатели парка сделали всё, чтобы российская история перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более, чем тысячелетней истории своего Отечества. Помимо разнообразного выбора экскурсий и квестов в комплексе постоянно проводятся бесплатные мероприятия, мастер-классы, спектакли и концерты. Афиши можно найти в социальных сетях "России - Моя история" во ВКонтакте и Instagram. Комплекс открыт со вторника по воскресенье, с 10 до 20 часов. Предварительная запись по номеру - 55-12-10. Вход бесплатный.

Титульным спонсором конкурса стал юридический департамент «Принцепс». Это стремительно развивающаяся юридическая компания федерального значения, в которой работают специалисты по семейному, трудовому, жилищному, земельному праву, в области защиты прав потребителей, а также специалисты по ведению процедуры банкротства, уголовного права, сделок с объектами недвижимости и многим другим вопросам касающихся прав и обязанностей граждан.

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