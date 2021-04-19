Творческие коллективы ставропольских детсадов и школ сразились на театральной сцене

Юные конкурсанты рассказывают финансовую сказку.

Участникам краевого конкурса финансовых сказок, школьникам и дошколятам, было предложено представить на суд жюри инсценировку - основой должна служить любая финансовая сказка из сборников, ранее изданных по итогам конкурса и включивших творения победителей.

Определение призеров театрального соревнования было приурочено к комплексу мероприятий VII Недели финансовой грамотности для детей и молодежи. О популярности нового конкурса можно судить по числу участников - на первоначальный отбор в общей сложности поступило 103 видеоролика-заявки от театральных кружков и студий, детских садов и школ Ставрополья. До настоящей сцены «добрались» семь из них.

Всем претендентам на получение призовых мест и номинирование в тематических номинациях нужно было «вживую» сыграть выбранный сценарий. В постановках знакомые мотивы приобрели свежее дыхание и актуальный контекст. Так, вместо репки бабка с внучкой, Жучкой и кошкой вытягивают деда-афериста: «Контора закрыта, вместе с дедкой позабыта». Да и помогает им не мышка, а Бэтмен и полицейские. Зато мышки из другой постановки учат никому и никогда не рассказывать о личных сбережениях, а часть из них и вовсе хранить на банковской карте...

К финалу мероприятия вопрос: «А точно ли малыши могут разобраться в финансах?» - больше не возникал. И в том, что ребята относятся к образовательным конкурсам по-творчески серьезно, сомневаться жюри уже тоже не приходилось. При столь достойном уровне исполнения выбирать призеров было нелегко.

Фото: минфин СК.

В числе тех, кто оценивал коллективную работу учащихся школ и воспитанников детских садов, - заместитель министра финансов края Юрий Суслов, координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко и директор краевого театра кукол Ольга Яковлева.

В результате конкурсные места распределились следующим образом:

• Команда «Весь мир - театр» - лауреаты 1-й степени.

• Команда «Финграмотеи» - лауреаты 2-й степени.

• Команда «Искорка» - лауреаты 3-й степени.

Были и дополнительные номинации.

- Мы всегда достигаем тех целей, которые перед собой ставим, и стараемся оправдать надежды и ожидания нашего преподавателя, - твердо заявил Карен из села Курсавка, актер театрального кружка «Пилигрим» районного Дома культуры. Он и его товарищи увезли домой дипломом за «Профессиональное мастерство».

- Мы видим, что с каждым годом число мероприятий и участников Недели финансовой грамотности в нашем крае растет. Очевидно, что вопросы финансовой грамотности волнуют всех, даже малышей. И мне хочется, чтобы маленьким участникам нашего конкурса успех сопутствовал не только на сцене, но и в финансовой жизни, - отметил Юрий Суслов. - В свою очередь, министерство финансов края продолжит работать над повышением финграмотности детей и молодежи не только в рамках образовательного процесса. Мы видим особый эффект от активностей, подобных состоявшемуся впервые конкурсу инсценировок. Потому план по реализации в 2021 году соответствующей краевой программы включает ряд конкурсов, викторин, марафонов и флэшмобов, участниками которых станут подрастающие поколения.

- Финансовая грамотность в нашем веке становится жизненно важным умением. И конкурс театрализованных постановок по мотивам авторских финансовых сказок в очередной раз показал, что дети могут не только фантазировать, но и здраво обсуждать денежные вопросы, понимать реальные жизненные ценности, - подчеркивает Надежда Герасименко. - И не исключено, что, своевременно снабжая их прикладными знаниями, мы помогаем формироваться здоровым привычкам, и во взрослом возрасте сегодняшние школьники и дошколята смогут умело грамотно и ответственно распоряжаться денежными средствами, принимать разумные решения в сложных жизненных ситуациях.

НАША СПРАВКА

Конкурс инсценировок авторских сказок «Финансовая сказка» среди детей и молодежи Ставропольского края был организован в рамках реализации краевой программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Ставропольского края и развитие финансового образования в Ставропольском крае на 2019 - 2023 годы».

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