Подмену ребенка в роддоме Кабардино-Балкарии выявили только через 52 года

Мужчина, которого подменили в роддоме Кабардино-Балкарии. Фото: стоп-кадр с видео программы "ДНК-тест"

Андзор Абитов родился в 1969 году в городе Нарткала, Кабардино-Балкарской Республике. Родители забрали его из городского роддома, чтобы дать счастливое детство. Они жили в небольшом селе Псынабо спокойной семейной жизнью, пока по соседству не поселилась семья Архестовых. Приезжие заявили, что Андзор - их сын.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ АРХЕСТОВЫХ

У Архестовых родились семеро детей. В 20 лет мать семейства отправилась в роддом города Нарткала, где на свет появился ее четвертый сын. Она рожала 31 декабря вместе с другими женщинами. Около десяти дней ей не показывали сына, она увидела его только за день до выписки. Когда отец посмотрел на младенца, он заявил, что это не его ребенок. Женщину обвинили в измене, отец оставил семью, развелся и уехал. Девушка осталась с четырьмя детьми на руках и с клеймом "гулящая".

Двое старших детей оказались в детском доме, младшие жили у бабушки - девушка не могла справиться сама. Но впереди ее ждали большее несчастье: через 11 месяцев после рождения младенец погиб. Семья решила не разглашать причину смерти.

Сразу после похорон две незнакомые женщины сказали матери, что она хоронит чужого ребенка, а ее настоящий сын находится в селе Псынабо в чужой семье. Эта новость стала шоком для них: ребенок действительно был отцу неродной, но не из-за измены, а из-за подмены в роддоме.

Семья переехала в село, чтобы вернуть ребенка, но это оказалось совсем не просто.

Родной брат Андзора, их сходству удивлялось все село. Фото: стоп-кадр с видео программы "ДНК-тест"

ПОЧЕМУ АНДЗОР НЕ УШЕЛ К РОДНЫМ РОДИТЕЛЯМ

Всегда неожиданно узнать, что ребенок, которого ты кормил и воспитывал столько лет, оказывается не твоим. Семья Абитовых не могла поверить словам неизвестных людей, но все-таки засомневалась. В их семье не один сын, и в самом деле Андзор не слишком похож на отца и братьев. Выслушав историю Архестовой, они спросили: "На кого же мы обменяем сына, если наш ребенок лежит в земле?".

С этого дня началась череда бесконечных попыток вернуть родного сына в семью. Однако, Архестовы не обратились в суд и не сделали тест ДНК, а надеялись решить этот вопрос "на месте". Отец, который вернулся в семью, ходил к родителям Андзора и ругался. Дошло до того, что уже Абитовы обратились в суд для выдачи запрета соседям подходить к их дому и общаться с маленьким сыном.

Так продолжалось десятилетиями. Став совершеннолетним, Андзор стал общаться с Архестовыми, которые всегда считали его родным. Каждая семья решила для себя, как относиться к этой истории, но больше 50 лет никто из них не был уверен в кровном родстве.

Чтобы наконец закрыть этот вопрос, младшая дочь Архестовых Рамета обратилась на телеканал "НТВ" в программу "ДНК-тест". Вместе с ней пришли брат Арсен Архестов и сам Андзор Абитов.

Родная сестра Андзора, которая обратилась на программу. Фото: стоп-кадр с видео программы "ДНК-тест"

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ДНК

Специалисты программы взяли генетический материал у детей Архестовых (мать и отец к этому времени уже умерли) и Андзора. Тест ДНК показал совпадения на 99,99% - Андзора действительно 52 года подменили в роддоме Нарткала. Чтобы это выяснить, потребовалась целая жизнь.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Махачкале двум семьям с одинаковой фамилией подменили детей в роддоме. По словам врачей, это была непростительная ошибка, но родители уверены, что это была именно подмена. Скандал во втором роддоме Махачкалы попал на видео: одна из матерей была до глубины души возмущена инцидентом. Женщина плакала, кричала на врачей, обвиняя в намеренной подмене.

Но после проверки подтвердили факт ошибки. Медсестра действительно перепутала детей из-за одинаковых бирок.

К сожалению, подмена и перепутывание детей в роддомах - частая проблема. И зная это, некоторые матери используют ошибки врачей в собственных целях. Так, недавно в Дагестане прогремела история с подменой "мертвых" новорожденных детей куклами. "КП-Северный Кавказ" подробно писала об этом инциденте.

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