График выплат пенсий в мае в Ставропольском крае 2021

График выплаты пенсий в мае в Ставропольском крае 2021 изменится в связи с праздниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

График выплаты пенсий в мае в Ставропольском крае 2021 будет несколько отличаться от привычного. Причина этому – дополнительные выходные.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого отделения ПФР, в связи с предстоящими выходными днями в мае 2021 года доставка пенсий и других социальных выплат получателям производиться по следующему графику.

Через организации почтовой связи (в том числе в г.г. Ставрополь, Пятигорск и Кисловодск):

3 мая 2021 - за 3 мая 2021;

4 мая 2021 - за 4 мая 2021;

5 мая 2021 - за 5 мая 2021;

6 мая 2021 - за 6 мая 2021 и 9 мая 2021;

7 мая 2021 - за 7 мая 2021 и 10 мая 2021;

8 мая 2021 - за 8 мая 2021 и 11 мая 2021;

9 мая 2021 - за 12 мая 2021.

Через ООО «Ветеран» г. Минеральные Воды: • 03.05.2021 - за 03.05.2021;

4 мая 2021 - за 4 мая 2021;

5 мая 2021 - за 5 мая 2021 и 08.05.2021;

6 мая 2021 - за 7 мая 2021 и 10 мая 2021. Далее выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат будет происходить в соответствии с графиком доставки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае до конца месяца продлили режим самоизоляции для пожилых людей. Соответствующее постановление губернатора опубликовано 14 апреля 2021 года на портале правовой информации.

Такие меры принимаются для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в крае.

Воздержаться от выхода из дома пожилым людям рекомендовано с 15 по 30 апреля включительно.