Задержания прошли спокойно Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Несанкционированный митинг в Ставрополе 21 апреля 2021 года закончился задержаниями. Собравшихся оказалось меньше, чем сотрудников правоохранительных органов.

19:10. Протестующие опоздали с началом незаконного митинга Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

За день до акции протеста пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю предупреждала местных жителей о незаконном характере мероприятия. Митинг даже не пытались согласовать.

Несогласные ждали чего-то около парапета Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

- Главное управление МВД России по Ставропольскому краю призывает граждан не поддаваться на провокации, воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время, - сообщала полиция.

К 19 часам на Крепостной горе собралось около 30 человек, рассредоточенных вдоль парапета. В течение часа несогласные то уходили, то возвращались. После 20 часов оставшиеся - около 50 человек - решили пойти вдоль проспекта Карла Маркса. Когда первые митингующие начали кричать - полиция сделала несколько предупреждений по громкой связи. После замечаний группа не прекратила кричать, и полиция и Росгвардия начали задерживать людей.

После 20 часов оставшиеся двинулись вперед Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Группа прошла около 200 метров без лозунгов. После первого крика начались задержания Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Корреспондент "КП-Ставрополь" не знает, сколько людей было задержано. Однако он видел один неполный автозак, отходивший с десятком митинговавших. К 20:25 от всей группы уже не осталось и следа.