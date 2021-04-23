Хабиб Нурмагомедов признался, что скучает по тренеру

Боец заскучал по спорту. Фото: личный архив Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заскучал по своему тренеру Хавьеру Мендесу. Об этом боец публично заявил на своей странице в социальных сетях.

- Тренер, не знаю как ты, но я скучаю по тебе, - признался Нурмагомедов.

Поклонники и единомышленники российского бойца разглядели в публикации намек на возможное возобновление спортивной карьеры. Мол, на самом деле Хабиб скучает не по тренеру, а по боям.

- Думаю, ты, брат, соскучился по боям и хочешь вернуться. Потому что, что не говори, как бы ты не устал от этого дела, после небольшого отдыха наступает нереальный, ненасытный голод, - прокомментировал Зураб Бетергараев, чеченский боец по смешанным единоборствам.

Замечание Зураба Хабиб Нурмакгомедов оставил без комментария.

Напомним, боец из Дагестана, чемпион UFC в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении спортивной карьеры прошлой осенью. О своем решении он сообщил после поединка с Джастином Гэтжи на UFC 254, который для Хабиба снова стал победным. Сейчас Нурмагомедов наслаждается жизнью простого человека, мечтает стать футболистом и выступает в роли тренера. Он готовил Ислама Махачева к бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 259.

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