Здесь память бережно хранят

Сотрудники предприятия принимают участие в праздничном шествии.

Юрий Андреевич проработал на предприятии почти 60 лет. Он и еще 17 сотрудников были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», совершив трудовой подвиг при восстановлении Пятигорской «Тепловой» электростанции, разрушенной в 1942-м немецкими оккупантами.

Благодаря его исследовательской работе было установлено, что в марте 1913 года осуществлена первая в мире параллельная работа между Пятигорской «Тепловой» электростанцией и первой в России гидроэлектростанцией «Белый Уголь».

В мемориальном музее, входящем в состав ЮНЕСКО, собрано много по-настоящему ценных и даже уникальных экспонатов. Здесь бережно хранятся сотни фотографий, в том числе очень редких. Семь книг памяти составлены из воспоминаний самих работников предприятия. Многие из них - о первых шагах в развитии электроэнергетики Кавминвод. И, конечно, - о Великой Отечественной войне.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

В годы войны на фронт ушли 49 работников предприятия. Из них домой не вернулись 17 человек. Тыловики трудились за себя и за того, кто шел в бой, - работали на износ. Имена всех героев вписаны в Книгу Памяти, которая хранится в музее «Первые шаги электроэнергетики». А стенд «Долг каждого быть достойным их подвига» с их фотографиями расположен на первом этаже предприятия.

Посетители музея с интересом рассматривают редкие снимки и раритетные экспонаты. Студенты и школьники засиживаются в выставочном зале, изучая свидетельства и архивы для докладов и научных работ. Один из самых волнующих вопросов - как предприятие восстанавливалось после отступления фашистов из Пятигорска.

Захватчики, отходя, попытались полностью разрушить городскую инфраструктуру и особенно ту ее часть, что связана с подачей электричества. Еще до оккупации Пятигорск был местом, куда эшелонами везли раненых бойцов для восстановления здоровья. Поэтому противник понимал, что когда в город вернется Красная Армия - снова заработают госпитали и здравницы. Этому хотели помешать.

На «Тепловой» работали пять дизель-агрегатов. Только один агрегат после отступления гитлеровцев уцелел - мины не взорвались, его просто завалило грудой камней. Ущерб, нанесенный «Тепловой», оценили в 9,2 тысячи рублей. Чудесное спасение агрегата позволило за полгода после освобождения Пятигорска наладить электроснабжение. Весь город строил машинный зал из уцелевшего кирпича, протягивал новые линии, ремонтировал изрешеченные трансформаторы.

В 1944 году была восстановлена и ГЭС «Белый уголь», ее запустили по временной схеме с двумя мельничными турбинами и генераторами по 125 кВт. А к 1947 году удалось восстановить полную мощность электростанции.

Судьба многих из тех, кто воевал за Родину, известна благодаря записям фронтовиков или их современников. Хранится в музее письмо помощника машиниста «Тепловой» и старшего лейтенанта взвода радиосвязи 29-го стрелкового полка Валентина Нежнова. В послании, адресованном жене, он пишет: «Буду жив - сообщу, нет - сообщат за меня товарищи».

Письмо Валентин Нежнов написал накануне форсирования Днепра, в этом сражении старший лейтенант совершил подвиг. Лодку, на которой везли патроны и снаряды, за три метра до берега пробило осколком мины. Шлюпка стала садиться на дно, надо было срочно спасать снаряжение. Тогда, находясь под плотным огнем, Нежнов своими силами дотянул лодку до суши. Позже он заменил раненого парторга и сам стал поднимать на бой солдат. За героизм старшему лейтенанту присвоили звание Героя Советского Союза. Но только посмертно - в январе 1944 года он погиб под Мозырем в Белоруссии.

За два месяца до смерти Валентин Нежнов прислал жене такую строфу:

«Скоро к нам вернется солнце счастья,

Отгремят раскаты бурных дней.

Снова будешь ты в моих объятьях,

Снова будешь, милая, моей».

После войны на предприятие приходили другие ветераны. Один из них - Виктор Демьянко, электромонтер релейной защиты и автоматики службы кабельных линий электропередачи. - При освобождении Кременчуга я обратился в военкомат отправить меня на фронт. Военком посмотрел на меня (я был 15-летним мальчуганом, мал ростом, худой и голодный) и ответил: «Вслед за фронтом в город прибыл госпиталь, тебя туда примут, будешь санитаром. Охранять с оружием госпиталь. За это получишь солдатскую одежду и питание».

Фото из музея Пятигорских электросетей.

БЛАГОДАРНЫ КАЖДОМУ

К сожалению, сегодня уже не осталось в живых никого из работников Пятигорских электрических сетей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Но нынешние сотрудники помнят о каждом из них, заботятся о могилах ушедших. Каждый год, много лет подряд, работники Пятигорских электросетей устраивают массовый субботник на кладбищах, где захоронены ветераны - их бывшие коллеги. И не только.

Однажды главный бухгалтер предприятия Мария Дорогайцева, ухаживая за могилами родственников, увидела по соседству заброшенный памятник. Присмотрелась - на нем красная звезда и скромная, почти не читаемая, табличка «Цукарев Борис Алексеевич».

Музей Пятигорских электросетей сделал запрос в городской военкомат. Выяснилось, что это летчик, капитан военной авиации, служивший в Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Он награжден двумя Орденами Красного знамени - в 1943 и 1945 годах. А также Орденом «Отечественной войны» I степени. За время службы он налетал огромное расстояние, за что его отметили тремя нагрудными знаками «За налет 1 миллиона километров». После войны Борис Алексеевич работал в управлении Полярной авиации. В 1960 году умер и был похоронен в Пятигорске.

Могилу летчика облагородили, обветшалый памятник заменили на новый. А через время Мария Дорогайцева, вновь придя к захоронению родственников, обратила внимание на коробочку, которая стоит у могилы ветерана. В ней - письмо от сына погибшего: «Добрые люди, спасибо, что ухаживаете за могилой отца».

Оказалось, семья Цукарева переехала в Москву и только изредка посещает Пятигорск. В очередной приезд сын ветерана Юрий увидел, что могила отца стоит ухоженная и облагороженная. Он не знал, кого может отблагодарить за такую доброту, потому оставил свой контактный телефон.

Вспоминают на предприятии еще один случай. Пятигорские электросети помогли с восстановлением памятника погибшим воинам в станице Константиновской. Лет пять назад после ЧП он был разрушен. Конечно же, жители жаловались на это и обратились к живущей там Марии Дорогайцевой с просьбой помочь.

Мария Петровна рассказала об этом руководителю ОАО «Пятигорские электрические сети». Валерий Хнычев сразу же распорядился выделить средства на восстановление памятника. А жители станицы в благодарность установили памятную доску со словами признательности Пятигорским электросетям.

«НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

В марте 2013 года у ворот предприятия была открыта небольшая аллея памяти Великой Отечественной войны. А с 2014 года работники выходят на торжественное шествие, посвященное Дню Победы в Пятигорске, - в торжественной колонне предприятия организован «Бессмертный полк» ветеранов-работников.

Для сотрудников «Пятигорских электрических сетей» каждый День Победы - знаменательный и очень важный день. Ведь события тех лет коснулись их всех - через родителей, дедов и прадедов - или лично, как руководителя предприятия Валерия Хнычева, которого война застала в раннем детстве.

- Мой отец ушел в армию еще до 1941 года. Тогда мобилизовались военные силы. Служил в пехоте, затем связистом, с огромными катушками для проводов. Вспоминать о войне не любил. Но подчеркивал, что люди на фронте никогда не болели простудными заболеваниями. Настолько огромный стресс был для организма, что настрой был только на здоровье. После войны сразу домой не вернулся, так как отправили восстанавливать Челябинский металлургический завод. Только через год я увидел отца.

А начальника производственно-технической службы Ларису Калашникову война коснулась через отца.

- Владимир Александрович был призван на фронт в 17 лет. 4-й Украинский фронт, водитель минометной бригады. Много трудных моментов было на войне, рассказывал, что во время боев снаряды до боевых точек таскал на своих плечах. В 1945 году был тяжело ранен при штурме Кенигсберга. Имеет три медали за отвагу, что говорит само за себя. Среди них, например, «За оборону Кавказа».