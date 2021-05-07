Жителей Северного Кавказа поздравляют с Днем Победы

Владимир Владимиров. Фото: сайт губернатора СК.

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края:

Владимир Владимиров. Фото: сайт губернатора СК.

- Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы! 9 Мая - священная дата в истории нашей страны. Для всех нас День Победы - самый светлый и важный праздник. Это символ стойкости, героизма и самоотверженности нашего народа.

Для новых поколений мужество и сплоченность победителей, их любовь к Родине всегда будут высоким примером, вдохновляющим трудиться на благо своего Отечества и защищать его.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой!

Сергей МЕНЯЙЛО, глава Республики Северная Осетия - Алания:

Сергей Меняйло. Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

- Уважаемые жители Северного Кавказа! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным и великим праздником - Днем Победы! 9 мая 1945 года навсегда останется главной датой в летописи современной России, символом несокрушимого духа, героизма и мужества всех народов нашей многонациональной страны.

Трудными и тяжелыми были все 1418 дней Великой Отечественной войны. Каждая семья ощутила это на собственной судьбе. Ушли на фронт миллионы мужчин, самоотверженно трудились в тылу миллионы женщин и подростков, весь народ в едином порыве встал на защиту своей родной земли, дав достойный отпор страшному и сильному врагу.

Подвиг военного поколения грозных сороковых теперь уже прошлого века, ставший образцом героизма и мужества для всех последующих поколений, запечатлен в обелисках, памятниках, книгах, кинофильмах, стихах. И главное - он в нашей благодарной памяти, которой нет и не может быть забвения.

9 мая наша страна встретит День Победы. Праздник воинской славы и гордости за Отечество, в котором нам посчастливилось родиться, работать и жить! С 76-й годовщиной Великой Победы, земляки, радости, мира, счастья и благополучия вам и всей нашей многонациональной республике!

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин» России, почетный гражданин России и Ставропольского края, герой труда Ставрополья:

Татьяна Чумакова.

- С Днем Великой Победы! От всей души поздравляю наших дорогих ветеранов, всех ставропольцев с одним из самых значимых для нашей страны праздником - 9 Мая! В этот святой день мы вспоминаем всех, кто сражался за мир на планете, кто, не щадя жизни своей, отстаивал ее будущее, и от всего сердца благодарим их!

Чем дальше от нас трагические события тех лет, чем меньше среди нас их героев и очевидцев, тем важнее стоящая перед нами задача - сохранить светлую память и донести историческую правду до грядущих поколений, позаботиться о бывших фронтовиках и тружениках тыла, что по-прежнему с нами рядом, и сделать все возможное, чтобы война больше никогда не пришла на нашу землю.

Низкий поклон - фронтовикам, труженикам тыла, женщинам, замечательным, прекрасным и отважным, которые наравне с мужчинами били врага на земле и в небе, ходили в разведку, выносили с поля боя раненых, спасали жизни в полевых санчастях и госпиталях, стояли у станков, растили хлеб...

Хочется сказать огромное спасибо властям края, нашему губернатору за то, что на Ставрополье забота о ветеранах - это работа каждодневная, не от праздника к празднику. Так же, как и уход за памятниками войны и мемориалами.

Желаю всем моим дорогим землякам крепкого здоровья, долголетия, радости, счастья, благополучия, мирного неба и процветания!

Геннадий ГУГИЕВ, глава муниципального образования Моздокский район (РСО - Алания):

- Всех жителей Северной Осетии и СКФО сердечно поздравляю с годовщиной Великой Победы! 76 лет назад произошло событие, изменившее ход истории человечества. Советский народ спас мир от фашизма. И мы, ныне живущие, должны помнить, что обязаны своим благополучием и свободой нашим отцам, дедам и прадедам, и сделать все, чтобы их великий подвиг никогда не был забыт.

Пусть Победа в Великой Отечественной войне сегодня и впредь вдохновляет нас только на хорошие, благородные поступки, любовь и преданность Отчизне! В этот святой день искренне желаю всем жителям Северного Кавказа и России здоровья, счастья, успехов во всем и мирного ясного неба над нашей прекрасной землей!Дорогие земляки, с Днем Победы!

Борис НАКУСОВ, глава муниципального образования Кировский район (РСО - Алания):

Борис Накусов.

- Всех жителей Осетии, Северного Кавказа, многоуважаемых ветеранов - от всего сердца, с почтением поздравляю с Великим праздником. Светлая память героям - защитникам Родины, бесконечная благодарность за право на мирную жизнь без страха войны. Дорогие фронтовики, труженики тыла, мы никогда не забудем ваш подвиг, отвагу на полях сражений и самоотверженный труд.

Среди тех, кто ковал Победу, много славных сыновей и дочерей Осетии - низкий вам поклон. Пусть самый важный для россиян праздник всегда остается главным символом единения нашего великого народа! Искренне желаю всем здоровья, долгих лет жизни в радости, счастье и благополучии!

Сергей БАРАННИКОВ, председатель СПК «Выбор» (Предгорный район), и коллектив:

- Дорогие ставропольцы! Поздравляю вас с Днем Победы! 9 Мая - это не просто праздник, это великий и легендарный день, когда каждый из нас отдает дань памяти героям, их беспримерному мужеству, отваге и патриотизму.

С каждым годом, к сожалению, все меньше остается тех, кто имеет прямое отношение к этому празднику, и наша святая обязанность - окружить их вниманием и заботой, чтобы каждый день приносил им радость и ощущение нужности.

Хочу выразить сердечную благодарность всем, кто ковал Победу - на фронте и в тылу. И пожелать вам, уважаемые земляки, здоровья, мира, счастья и добра!

Казбек КУДЗАЕВ, заслуженный врач Осетии - Алании, Почетный профессор Центра Илизарова:

- Всех жителей РСО - Алания и Северного Кавказа поздравляю с великим праздником - Днем Победы! 76 лет назад завершилась одна из самых кровопролитных войн на земле, оставившая след в судьбе каждой семьи в нашей стране. Среди воинов-освободителей, совершивших великий подвиг - во имя мира, ради светлого будущего своих детей и внуков, были и наши земляки, славные сыны и дочери Осетии. Мы должны навсегда сохранить светлую память обо всех, кто отважно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу.

Дорогие наши ветераны, спасибо вам за мир и свободу! Здоровья вам и благополучия! От всей души желаю всем радости, счастья, успехов и процветания!

АО Фирма «Август»:

- Дорогие ставропольцы, многоуважаемые ветераны! От всей души поздравляем с одним из самых главных для всех россиян праздников - Днем Великой Победы! Это день единения огромной страны и великого народа, спасшего мир от фашизма, давшего право на жизнь и свободу нынешним и будущим поколениям.

Светлая память - павшим героям! Низкий поклон и огромная благодарность - всем фронтовикам и труженикам тыла! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, радости, тепла и добра. И пусть всегда и везде вас окружают любовью и заботой!

Всем жителям края искренне желаем благополучия, изобилия, счастья и мирного неба над головой!