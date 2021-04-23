На жительницу КБР завели уголовное дело за систематические побои 10-летнего сына

Жительница Кабардино-Балкарии систематически издевалась над собственным сыном Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике сообщило, что жительницу региона подозревают в постоянных побоях и издевательствах над своим 10-летним сыном. Следственным отделом по Чегемскому району возбуждено уголовное дело по статье "причинение физических и психических страданий, путем систематического нанесения побоев и насильственными действиями, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

По версии следователей, женщина 32 лет на постоянной основе сильно наказывала своего ребенка, нанося ему побои. С ноября 2020 года по апрель 2021 мать издевалась над сыном, но не причиняла экстремального вреда - несовершеннолетнему не требуется госпитализация. Однако нанесение даже легкого вреда здоровью малолетнего ребенка - это статья.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сказали в ведомстве.

Похожее дело расследовала полиция Кабардино-Балкарии в феврале этого года. Мужчина избивал двух детей сожительницы кулаками до гематом. Бедняжкам тогда исполнилось всего 4 и 2 года. Соседи обратились в полицию.

- Дети рассказали, что "дядя" наносил удары кулаками и ладонью. Мать ответила, что работает и все происходило в ее отсутствие, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в республиканском СКР.

Помимо соседей, воспитатели детского сада видели травмы у детей и пытались узнать у матери, что происходит. Женщина прощала жестокость сожителя и придумывала отговорки. Следователи завели уголовное дело на садиста, а также предъявили обвинения матери детей за бездействие. Но они пока остались с ней.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На всю Россию прогремела новость о том, что отец двух детей похитил их от родной матери из-за ее внешнего вида. Будучи уроженкой Дагестана, Нина Церетилова носила модную прическу и одежду, делала татуировки. Муж посчитал это непристойным, забрал детей и силой удерживал их. Встречаться с матерью не позволял.

Общественность была возмущена таким поведением мужчины. Его обвинили в садизме, абьюзе и сексизме. Многие встали на сторону матери и регулярно смотрели ее посты в Инстаграм-блоге, где она рассказывала свою историю. Однажды она даже провела прямой эфир, когда пыталась выкрасть детей из дома родителей мужа.

Но детский омбудсмен показала обратную сторону действий матери. Когда Церетилова нашла детей, сотрудники прокуратуры, полиции и органов опеки помогли ей их вывезти при сопровождении. Но детей Нина снова потеряла, потому что в заблуждение ее и всех остальных ввел свекор.

- Детей с Ниной мы посадили в полицейский автомобиль с сопровождением. Дали указание - ехать по прямой в Махачкалу, где их тоже встретят. Погрузили. Дедушка со слезами упросил завезти детей домой за вещами. Нина не проконтролировала. Бабушка с дедушкой опять закрыли ворота, детей снова забрали, - сказала омбудсмен.

По ее мнению, Нина специально это сделала, чтобы продолжить раскручивать трагичную историю.

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