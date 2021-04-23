Дело двух братьев из КБР о сексуальном насилии над малолетней девочкой передали в суд

Дело о сексуальном насилии над семилетним ребенком в КБР передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике сообщило, что расследование дела о сексуальном насилии над девочкой семи лет завершено. Жители республики, два родных брата удерживали сестру жены одного из них и совершали над ней сексуальные действия.

Инцидент произошел в 2011 году, когда девочке было семь лет. Она - младшая сестра девушки, которая вышла замуж за одного из насильников. Двое мужчин 1985 и 1991 года рождения дождались, когда старшие родственники покинут дом, и начали издеваться над девочкой. Один из преступников хотел ее изнасиловать, но не успел - старшая сестра бросилась на поиски ребенка.

- На период следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сказано в сообщении ведомства.

Против мужчин возбудили уголовное дело, которое сейчас передали в суд. Следователи собрали достаточное количество улик.

ЕЩЕ СТРАШНЫЕ СЛУЧАИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

В Дагестане осенью 2020 года в спортивной сумке нашли тело похищенной маленькой девочки. Родители долго ее искали, а убийца жил и удерживал ребенка в ста метрах от их дома. Полиция даже заходила туда, но ничего подозрительного не нашла.

Ученицу второго класса Калимат Омарову похитили неизвестные, группа волонтеров начала искать девочку. Как позже выяснилось, среди них была соучастница похищения и убийства Калимат.

Магомед Мирзалибагандов удерживал ребенка ради выкупа, но когда следователи начали поиски, испугался. Его соучастница подтолкнула его к убийству Калимат. Преступник изнасиловал девочку, убил и бросил в сточную канаву. Останки ребенка не смогли опознать даже родные, но на теле обнаружили ДНК. Именно по этой улике установили личность убийцы и арестовали его.

- Это очень хорошо, что убийцу нашли. Но когда мы узнали, что она была тут, рядом...это очень тяжело. Я хочу, чтобы им обоим дали пожизненные сроки. Хотя и этого мало, - сказал убитый горем отец Калимат.

Ранее "Комсомолка" писала, что житель Ессентуков получил тюремный срок за изнасилование собственной 7-летней дочери и 12-летнего мальчика инвалида, сына своей сожительницы.

За его деяния суд счел справедливым назначить мужчине 14 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с работой с детьми, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

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