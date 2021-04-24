Фура врезалась в торговый центр в Чечне: есть погибший

Фото с места ЧП

В Чечне фура врезалась в магазин. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

ЧП случилось в селе Ойсхара. Большегруз на скорости влетел в магазин. Водитель погиб на месте. Еще один человек госпитализирован в больницу Гудермеса. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасательных служб.

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