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Происшествия24 апреля 2021 14:51

Фура врезалась в торговый центр в Чечне: есть погибший

"КП" публикует видео с места ЧП
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

В Чечне фура врезалась в магазин. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

ЧП случилось в селе Ойсхара. Большегруз на скорости влетел в магазин. Водитель погиб на месте. Еще один человек госпитализирован в больницу Гудермеса. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасательных служб.

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