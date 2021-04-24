Тренера "Ахмата" Талалаева разозлил вопрос о влиянии Кадырова на состав

Рамзан Кадыров в кепке "Терека" (прежнее название ФК "Ахмата) Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев разозлился после вопроса на пресс-конференции. Его спросили о влиянии Рамзана Кадырова на состав команды.

- Влияние руководителя Чеченской Республики на состав? Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило меня. Ваше субъективное мнение оставляйте при себе. Посмотрите, что было на "предсезонке", где Кадыров забивал и отдавал голевые передачи. Другой вопрос, как готов он сейчас, - сказал Талалаев.

Вопрос был задан после ничьи с "Уралом". Племянник главы Чечни - Халид Кадыров - вышел на поле с 65-й минуты. Результат игры тренер объяснил тем, что команда подавлена после поражения в Кубке России по пенальти.

- Мы вышли без единой тренировки, проиграв в полуфинале Кубка России по пенальти. В каком состоянии сейчас находится команда? Вы сможете показать свою лучшую игру, когда от вас уйдет жена? Хотя бы в карты.

В сезоне 2020/2021 27-летний Кадыров играл всего лишь в четырех матчах. И все игры - с замены. В общей сложности он провел на поле 54 минуты. Результативными действиям не отмечался. Рыночная стоимость игрока, по данным transfermarkt.com, 50 тысяч евро. Максимальная цена - 200 тысяч евро.

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