Поверка не удалась: пьяная мать сломала шею инспектору ПДН

В Каспийске инспектора ПДН избила нетрезвая мать. Фото: Иван МАКЕЕВ

В дагестанском Каспийске 46-летняя мать девочки-подростка набросилась с кулаками на инспектора по делам несовершеннолетних. Полиция пришла в одну из квартир на улице Алферова после того, как как в дежурную часть позвонили обеспокоенные соседи женщины.

Они сообщили, что происходит неладное - слышна ругань. Речь шла о семье, состоящей на учете, как неблагополучная. Соседи об этом знали и, испугавшись за жизнь школьницы, позвонили в полицию.

На место выехала инспектор по делам несовершеннолетних. Гостье в погонах изрядно поддавшая мать была не рада. Женщина повела себя неадекватно: обматерила инспектора, заявив, что «они в своей семье сами разберутся» и набросилась на инспектора с кулаками. В итоге сотрудник полиции попала в неврологическое отделение больницы Махачкалы с серьезными ушибами и ссадинами. После обследования врачи поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и перелом остистого отростка шейного позвонка.

- Две недели пациент проведет в стационаре с последующей выпиской на амбулаторное лечение, - сообщил Малик Курбанмагомедов, лечащий врач инспектора.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нетрезвой матери, напавшей на женщину-полицейского. В ближайшее время правоохранители и родственники решат, где и с кем будет жить ребенок.

- Собранный полицейскими по данному факту материал передан по подследственности в СУ СК России по Республике Дагестан. Женщина понесет наказание, предусмотренное законом, а судьбу девочки-подростка решат, с учетом всех интересов ребенка, ближайшие родственники совместно с правоохранителями, - рассказали в пресс-службе МВД по Дагестану.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Дагестане на 28-летнюю мать завели уголовное дело за продажу младенца

О сделке полицейским рассказала потенциальная покупательница (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане мать задавила насмерть 2-летнего сына, паркуя автомобиль

Ребенок попал под колеса полуторатонной иномарки (подробнее).