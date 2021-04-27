В Махачкале на кладбище найден пакет с телом младенца

Полиция ищет тех, кто оставил пакет с мертвым младенцем на кадбище
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Дагестане сотрудники уголовного розыска разыскивают мать, которая оставила мертвого ребенка в пакете на кладбище. Шокирующая история произошла в Махачкале.
Местная жительница пришла навести порядок на могиле супруга на кладбище в Сепараторном поселке. Неподалеку она заметила пакет, которого накануне точно не было. Женщина взяла пакет, он оказался достаточно тяжелым.
Внутри оказалось тело младенца, завернутое в ткань. Она тут же позвонила в полицию.
Оперативный кадр. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану
Сейчас правоохранители пытаются выяснить личность женщины, родившей младенца.
- В данное время сотрудники Уголовного розыска МВД по Республике Дагестан проводят оперативные мероприятия по установлению личностей, причастных к данному происшествию, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
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