В Махачкале на кладбище найден пакет с телом младенца

Полиция ищет тех, кто оставил пакет с мертвым младенцем на кадбище Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане сотрудники уголовного розыска разыскивают мать, которая оставила мертвого ребенка в пакете на кладбище. Шокирующая история произошла в Махачкале.

Местная жительница пришла навести порядок на могиле супруга на кладбище в Сепараторном поселке. Неподалеку она заметила пакет, которого накануне точно не было. Женщина взяла пакет, он оказался достаточно тяжелым.

Внутри оказалось тело младенца, завернутое в ткань. Она тут же позвонила в полицию.

Оперативный кадр. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану

Сейчас правоохранители пытаются выяснить личность женщины, родившей младенца.

- В данное время сотрудники Уголовного розыска МВД по Республике Дагестан проводят оперативные мероприятия по установлению личностей, причастных к данному происшествию, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

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