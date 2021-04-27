С учетом выходных по случаю 1 мая, а также 9 мая, нерабочим становится период с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно Фото: Евгения ГУСЕВА

График работы детских садов и школ на майские праздники в Ставропольском крае скорректировали в связи с длинными выходными. Президент Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении 4, 5, 6 и 7 мая нерабочими днями. Из документа на сайте Кремля следует, что на время отдыха в указанный срок за работниками сохраняется заработная плата.

С учетом выходных по случаю 1 мая, а также Дня Победы, нерабочим становится период с предстоящей субботы по 10 мая (понедельник) включительно.

Что же касается работы учебных заведений в Ставрополе и регионе, то стало известно, что школьников также освобождают от обязанности посещать занятия с 1 по 10 мая, объявив на эти дни каникулы. В детских садах в дополнительные выходные с 4 по 7 мая заработают дежурные группы.

Решение приняли в соответствии с тем самым указом президента России «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в мае 2021 года».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Указ Путина о майских выходных будет подписан 23 апреля 2021 года

Праздничные дни продлятся с 1 по 10 мая (подробнее).