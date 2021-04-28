Кабардино-Балкарский госуниверситет продолжает сотрудничество с Государственным Эрмитажем

Фото: КБГУ.

Члены рабочей группы по созданию первого в России университетского центра Государственного Эрмитажа «Эрмитаж-Кавказ» на состоявшейся в КБГУ пресс-конференции проинформировали представителей СМИ о перспективах реализации проекта.

Фото: КБГУ.

Соглашение о намерениях по созданию культурно-образовательного центра было подписано ректором вуза Юрием Альтудовым и генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским 16 сентября 2020 года. Размещение планируется в одном из старейших зданий столицы Кабардино-Балкарии, которое было построено в 1913 году для Кабардино-горского имени Императора Александра III реального училища. Этот объект (ул. И. Арманд, 1) является памятником архитектуры федерального значения, в настоящее время в здании размещены некоторые подразделения медицинского факультета КБГУ. Уже сделан дизайн-проект помещения площадью 900 квадратных метров.

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов сообщил, что предстоит большая проектная работа, требующая длительной подготовки помещений к эксплуатации по стандартам музеев мирового уровня. О сроках говорить рано, обычно это занимает не менее двух лет. Эрмитажный центр - достаточно эксклюзивный объект. В мире их лишь несколько, и в основном они расположены в столицах европейских государств. Такие объекты имеют статус центра, а не филиала. «Эрмитаж - Кавказ» - это научный центр при университете.

Помощник генерального директора Государственного Эрмитажа, начальник Северо-Кавказской археологической экспедиции Юлия Марченко пояснила, что в единственном центре, который музей мирового уровня делает на базе университета, планируется проведение для студентов лекций, которые будут читать сотрудники Эрмитажа.

- С 2016 года один из видов деятельности Эрмитажа - это работа Северо-Кавказской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, в рамках которой мы проводим обучающую деятельность, учим студентов КБГУ основам археологии и реставрации, - сказала Юлия Владимировна. - Центр «Эрмитаж - Кавказ» мы делаем на базе университета, но он будет открыт для всех жителей республики и Северо-Кавказского макрорегиона, а также жителей других субъектов Российской Федерации, которые посещают Нальчик в качестве отдыхающих на курорте.

Фото: КБГУ.

Директор центра «Эрмитаж-Кавказ» Альберт Саральп коснулся финансовой стороны дела:

- По итогам создания проекта мы должны понять, что можем сделать сами, какая необходима поддержке региона, в чем сможет нам помочь руководство Государственного Эрмитажа, а также коллеги из Москвы. Нужно оборудовать места хранения демонстрируемых экспонатов, обеспечить безопасность произведений искусств. Необходим соответствующий дизайн, высокий уровень экспонирования произведений искусства. Хочется, чтобы посетители ощущали атмосферу, присущую Эрмитажу, Петербургу.

В завершение пресс-конференции выступил заместитель председателя правительства КБР Марат Хубиев:

- В первую очередь я хотел бы поблагодарить наших друзей из Санкт-Петербурга за продолжение реализации проекта, несмотря на пандемию и связанные с нею ограничения. Рабочая группа плодотворно поработала. Хочу отметить, что университет смело берется за большие дела и успешно решает поставленные задачи. Мы гордимся тем, что один из лучших музеев мира выбрал площадкой для создания своего центра именно нашу республику, и будем стараться приблизить реализацию соглашения с Государственным Эрмитажем, чтобы приобщать молодежь республики к мировым культурным ценностям.

В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин говорил о возможности предоставления регионам новых инструментов развития. Государственный Эрмитаж уделяет большое внимание работе с регионами. Это направление деятельности требует больших усилий от обеих сторон, но оно очень востребовано, и мы будем продолжать сотрудничество с федеральным музейным учреждением. Надеемся, что культурно-образовательный центр «Эрмитаж - Кавказ» в перспективе станет востребованной площадкой для жителей северокавказского макрорегиона.

НАША СПРАВКА

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова - один из ведущих классических научно-образовательных центров СКФО. Входит в топ-100 национального рейтинга университетов по версии Интерфакс, в топ-50 экономических вузов России RAEX, в топ-100 вузов международного рейтинга Webometrics Ranking of World Universities КБГУ в 2019 году вошел в РФ.

Общий контингент обучающихся - более 16 000 человек, из которых 15% - жители других регионов России, 10% - граждане 40 зарубежных государств.

Подробнее о сотрудничестве КБГУ с Государственным Эрмитажем - на сайте КБГУ

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