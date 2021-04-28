СБЕР ЕАПТЕКА теперь и в Ставрополе

Первый пункт СБЕР ЕАПТЕКИ в Ставрополе.

В новой интернет-аптеке, которая заработала на ул. Доваторцев, 30 Б, - более 12 000 лекарств и товаров для здоровья, ассортимент планируют расширить до 18 000 наименований.

- Жители Ставрополя получили новый вид услуг, который позволит решить ряд вопросов, связанных с оперативным доступом к лекарственным средствам, - сказал на торжественном открытии и. о. министра экономразвития Ставрополя Сергей Крынин. - Проект будет развиваться, благодаря чему аналогичный сервис появится и в ряде других городов региона. Одна из основных задач правительства Ставропольского края - создать благоприятные условия для того, чтобы в регион заходили компании, в которых сочетаются высокие технологии и социально ориентированный подход.

На торжественном открытии.

Как отметил Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка, «Сбербанк активно развивает собственную экосистему сервисов на Северном Кавказе»:

- Банк активно сотрудничает с региональным правительством и лечебными учреждениями края в части цифровизации отрасли здравоохранения. В последнее время повышение доступности лекарств стало еще более актуальным для жителей региона. Мы рады, что наши продукты сегодня позволяют повышать качество предоставляемых услуг и очень востребованы среди ставропольцев.

В аптеке можно купить не только лекарства и витамины, но и товары для красоты и здоровья, средства гигиены, медтехнику. На дом доставляют любые безрецептурные товары. Спиртосодержащие и препараты, которые отпускают по рецепту, можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в СБЕР ЕАПТЕКЕ или пункте самовывоза.

Здесь можно купить лекарства, товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику.

- Открытие на территории Ставрополя подобного хаба позволит значительно улучшить доступность лекарств для жителей города, - подчеркнула и. о. министра труда и соцзащиты населения края Елена Мамонтова.

- Главная цель региональной экспансии СБЕР ЕАПТЕКИ - способствовать развитию цифровой медицины в России, - сказал Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА, - подключение к системе «Электронный рецепт» - следующий шаг в становлении СБЕР ЕАПТЕКИ как современного сервиса, который помогает людям заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Повышая доступность лекарств для жителей регионов России, СБЕР ЕАПТЕКА вносит свой вклад в развитие здравоохранения в стране, и мы благодарны администрации Ставропольского края за поддержку.

Открытие хаба сопровождалось благотворительной акцией: компания передала лекарства и медицинские товары Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя.