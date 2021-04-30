Как я провела день без мобильного интернета

День без интернета оказался настоящим испытанием Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уверена, что утро почти каждого городского человека начинается одинаково: рука тянется за мобильником, в котором сосредоточена практически вся жизнь. Первым делом проверяешь чаты, отвечаешь на сообщения. За чашкой кофе листаешь новостную ленту, смотришь пробки и погоду. Из дома выходишь во всеоружии: точно знаешь, понадобится ли зонт и каким маршрутом ехать. Мобильный интернет прочно вошел в жизнь современного человека. «Комсомольская правда» решила проверить, как повлияет на обычный рабочий день журналиста отсутствие интернет-связи в смартфоне.

ЗАЛОЖНИЦА НАВИГАТОРА

Мое утро начинается с кофе, а рабочий день с планерки. Проводим мы ее в режиме видеоконференции. Я, как и большинство моих коллег, подключаюсь с телефона. Во-первых, так оперативнее, а во-вторых, рабочий компьютер у меня только в редакции. Но эксперимент внес свои коррективы. Без мобильного интернета на планерку я не попаду, а значит, сегодня надо выехать пораньше.

Свой любимый кофе я пить не стала. Важен был ритуал - делаешь глоточек, ставишь лайк фотографии или посту. Без этого напиток оказался невкусным.

За чашкой кофе удобно листать новостную ленту, смотреть пробки и погоду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До работы добралась быстро – маршрут проверен годами. В редакции на планерке получила задание: написать репортаж с мероприятия в поселке Садовая Долина Предгорного района.

Уже выехав за пределы города, поняла, что все приложения для поиска маршрута меня не спасут.

Достала завалявшийся в бардачке спутниковый навигатор, подключила, но оказалось, что он не способен отобразить ни пробки, ни оптимальный путь. Маршрут проложил, будто нарочно, извилистый и ухабистый.

Подготовив текст о мероприятии и сделав фоторепортаж, я поняла, что все это отправить в редакцию не смогу. И это при том, что в Садовой Долине у МегаФона, например, работает 4G. Как подсказали коллеги, со скоростью до 34 Мегабит в секунду. С завистью смотрю, как журналисты из других изданий оперативно все отсылают в редакции. А мне еще несколько часов добираться до офиса. По пути решаю заскочить в ближайший общепит — перекусить. Приходится останавливаться, спрашивать у местных дорогу. Каждый советует что-то свое. Понимаю, что так и заблудиться недолго, а мне уже звонят из редакции, спрашивают, когда будет заметка и фото. Обед пришлось отложить. Идея ввязаться в эксперимент «День без интернета» перестает казаться забавной. Голодная иду к машине, замечаю ребят у дома - смеются, танцуют на камеру. Тиктокеры в деле! Снимают клип, мечтают о славе. Им-то интернет доступен!

Спутниковый навигатор не смог отобразить пробки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В редакцию приехала только к вечеру, сдала заметку и выложила фото, но вряд ли это уже было надо читателям — все конкуренты опередили нас на несколько часов. Итог рабочего дня: без мобильного интернета конкурентов не обойдешь!

КИНА НЕ БУДЕТ! ИНТЕРНЕТ КОНЧИЛСЯ

Планы на скорое завершение рабочего дня рухнули после телефонного звонка. Коллега попросила прислать важные документы. Легко сказать! Еще вчера вопрос был бы решен за пару минут с помощью электронной почты. Сейчас же придется ехать в другой конец города, чтобы лично передать папку с бумагами. По пути застреваю в пробке. Обычно спасает музыка в телефоне, которую я слушаю онлайн. Без нее довольствуюсь радиоприемником.

Дела сделаны. До конца эксперимента еще вечер. Решаю провести его так, чтобы не хотелось лезть в телефон. Ужин с подругой и поход в кино - идеально! Звоню - договариваюсь о встрече.

Дела сделаны. До конца эксперимента еще вечер Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Захожу в кафе.

- Ну что выбрала? - спрашивает подруга.

- Что?

- Я тебе фото меню сбросила. Знаю же, что полчаса рассматривать будешь! Подумала, в пробке и посмотришь.

- Аль, я без интернета.

- Сама же хвасталась самым быстрым интернетом от МегаФона! Трафик закончился что ли?

- Эксперимент у меня. Живу день без интернета.

- Ну ты даешь! Ты бы еще машину на лошадь поменяла, экспериментатор! Билеты я, кстати, уже купила. Смотреть комедию будем.

Быстро перекусили и пошли в кино, но у входа в здание кинотеатра встречает охранник.

- Девушки, вы куда? - спрашивает, хмурясь.

- В кино.

- Завтра приходите! Не работает сегодня.

- Я билеты на сегодня купила, - говорит Аля.

- Сегодня среда, а зал открыт с четверга по воскресенье. Внимательнее надо быть.

Аля берет телефон, заходит в почту и проверяет билеты.

- Я на завтра купила, оказывается. Там же даты не было. Было только слово «сегодня». Я и взяла на сегодня, которое по факту «завтра». Давай в другой поедем? Он точно открыт!

- Ничего я уже не хочу! Добраться бы домой, упасть на диван и отключиться побыстрее - утром можно вернуться из прошлого века и начать день с интернетом!

Какое счастье было снова оказаться с интернетом после окончания эксперимента! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После неудачной попытки сходить в кино, решила посмотреть фильм дома на планшете. Схватила плед, гаджет и …сникла. На планшете - тоже симка с быстрым интернетом, который по правилам эксперимента мне недоступен до полуночи. Поплелась в душ смывать усталость и раздражение. Без интернета — не жизнь.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Я окончательно поняла, что такое информационный детокс: ты вне информационного поля и новостной повестки, без привычного общения в чатах и соцсетях. Прекрасно понимаю, зачем мобильные операторы увеличивают зону покрытия высокоскоростного 4G-интернета. Чтобы жизнь большего количества таких же людей, как я, была комфортнее и быстрее.