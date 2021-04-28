Миллиардер Сулейман Керимов раздаст по 20 тысяч рублей семьям Дагестана на Рамадан

Сулейман Керимов. Фото: личный блог сенатора в инстаграм Фото: Инстаграм

Помощник сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Хизри Абакаров заявил, что в этом году семьи республики получат по 20 тысяч рублей. Помощь населению окажут в месяц Рамадана, который длится с 12 апреля по 12 мая.

- Сулейман Керимов много помогает своим землякам и многое делает для родной республики. Большую часть из его благих дел мы как правило не афишируем это. Но про такую массовую акцию я промолчать не могу! - поделился Абакаров в Инстаграме.

Выплату получат семьи из разных родин самого сенатора: Докузпаринского района, в котором родился Керимов; родной для жены сенатора Сулейман-Стальский район; "любимые" для политика город Дербент и его район и "вторая родина" Керимова село Салта, что в Гунибском районе.

По словам Абакарова, сенатор поможет тысячам семей, в том числе и тем, в которых воспитывают особенных детей. В прошлые годы Керимов раздавал по 10 и 20 тысяч рублей в качестве благотворительности.

КАКИЕ ДОХОДЫ У СЕНАТОРА ДАГЕСТАНА?

Если верить данным Forbes, состояние Керимова составляет 15,8 миллиардов долларов. Он попал в рейтинг самых богатых бизнесменов России и занял в нем девятое место. А в Северо-Кавказском федеральном округе он богатейший сенатор. Например, за прошлый год его официальный доход составил 27,3 миллиона рублей, а в 2019 году - 32 миллиона.

В 2017 году сенатор подарил своему сыну крупнейший аэропорт Дагестана. А также вместе с ним купил самое большое месторождение золота в России.

А в том же году его задержали во Франции. Керимов был задержан в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября и провел в заключении двое суток. В ночь на 23-е ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Но его выпустили под залог в 5 миллионов евро.

В Совете Федерации резко отреагировали на арест Керимова. Валентина Матвиенко заявила, что СФ приложит все усилия, чтобы способствовать скорейшему освобождению сенатора.

- Это заставляет задуматься, не является ли арест Керимова началом «охоты на ведьм» за представителями крупного бизнеса, уже даже за политическими, государственными деятелями, - сказала Матвиенко.

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