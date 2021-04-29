Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Ставрополе: Роспотребнадзор прокомментировал новость о запрете

Не секрет, что чаще всего выходные не обходятся без горячительных напитков. Однако некоторые обеспокоенные жители Ставрополья начали распускать слухи о том, что с 1 по 10 мая в крае запретят продажу алкоголя Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Ставрополе. Напомним, что президент России Владимир Путин согласился сделать непрерывными майские праздники. Нерабочие дни теперь с 1 по 11 число.

Такое предложение сделала глава Роспотренадзора на встрече с Владимиром Путиным.

До сегодняшнего дня план по выходным был такой: с 1 по 3 мая, а затем с 8 по 10 мая. Решение глава нашего государства принял после того, как заслушал Анну Попову и вице-премьера Татьяну Голикову.

Они изложили ситуацию с распространением коронавируса в стране. По их словам, положительный результат теста на COVID-19 получили 4,7 млн россиян. Это данные за всю пандемию. Более 4,3 млн пациентов вылечились от заболевания.

Не секрет, что чаще всего выходные не обходятся без горячительных напитков. Однако некоторые обеспокоенные жители Ставрополья начали распускать слухи о том, что с 1 по 10 мая в крае запретят продажу алкоголя.

Роспотребнадзор не планирует запрещать продажу алкоголя на майские праздники Фото: Василий Вахрин

«КП-Северный Кавказ» выяснила, что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Ставрополе.

Роспотребнадзор не планирует запрещать продажу алкоголя на майские праздники. Об этом сообщается в Instagram федерального ведомства.

«На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя», - говорится в сообщении.

Напомним, на территории Ставропольского края запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 22 до 10 часов.

Помимо этого, не допускается реализация алкоголя в День знаний (1 сентября), а в случае, если День знаний приходится на воскресенье - 2 сентября; в день проведения в общеобразовательных учреждениях торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года в I, IX, XI (XII) классах (праздника "Последний звонок"); в организациях культуры; в зонах рекреационного назначения; на территориях, расположенных на расстоянии менее 100 метров от детских и (или) образовательных организаций.

Исключение составляет реализация алкогольной продукции, осуществляемая организациями, реализация пива и пивных напитков, осуществляемая ИП, при оказании ими услуг общественного питания, а также розничная продажа алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли.

Утвержден Порядок определения границ территорий, расположенных на расстоянии менее 100 метров от детских и (или) образовательных организаций, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно которому границы стометровой зоны определяются путем замера кратчайшего расстояния по тротуарам или пешеходным дорожкам от детских или образовательных организаций до торговых объектов, в которых осуществляется продажа алкоголя.

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

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