Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Пятигорске

СБЕР ЕАПТЕКА в Пятигорске.

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла аптеку-хаб в Пятигорске. В хабе представлено более 12 000 лекарств и товаров для здоровья, в дальнейшем ассортимент будет расширен до 18 000 наименований.

На торжественном открытии хаба присутствовали Анастасия Малыгина, замглавы Пятигорска, и Евгений Смирнов, региональный директор Ставропольского отделения Сбербанка. Марина Николаенко, управляющая хабом СБЕР ЕАПТЕКИ, рассказала гостям об устройстве хаба и планах компании по развитию в Ставропольском крае.

Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Пятигорска станет доступен широкий ассортимент лекарств, включая редкие и дефицитные препараты. Компания планирует активное развитие в регионе. В течение ближайших двух лет будет открыта еще одна аптека в Пятигорске, а также хабы в других городах Ставропольского края: Невинномысске, Кисловодске, Ессентуках, Михайловске.

- Новый хаб - это высокотехнологичный центр, который поможет пятигорчанам уже на новом уровне заботиться о своем здоровье и здоровье близких, - сказала Анастасия Малыгина. - Широкий ассортимент лекарств и товаров для здоровья, надежное качество, быстрая доставка, возможность проконсультироваться с фармацевтом онлайн - всё это быстро сделает первую пятигорскую СБЕР ЕАПТЕКУ популярной и востребованной.

На торжественном открытии первого хаба в столице СКФО.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Пятигорске - часть стратегии развития компании в регионах России. В 2021 году заработали первые аптечные хабы в Белгороде, Иванове, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Курске, Тамбове, Воронеже, Ярославле и Ульяновске, в 2020 году - в Казани.

- Открытие хаба СБЕР ЕАПТЕКИ на КМВ - еще один важный шаг в построении экосистемы Сбера на Ставрополье для обеспечения наших клиентов и жителей региона доступными и комфортными сервисами, - отметил Евгений Смирнов. - Мы больше, чем банк, и ставим задачу трансформации наших филиалов в универсальный офис получения как банковских, так и небанковских услуг, в том числе сервиса по доставке лекарственных средств. В центре внимания активное сотрудничество и развитие партнерских отношений с учреждениями здравоохранения края и цифровизация отрасли.

- Мы рады начать работу в Пятигорске, чтобы обеспечить жителям города доступ к широкому ассортименту лекарств и товаров для здоровья с быстрой доставкой. Со временем спектр услуг будет расширяться: сейчас мы работаем над тем, чтобы стало доступно получение лекарств по электронным рецептам. СБЕР ЕАПТЕКА - современный сервис, который помогает людям заботиться о здоровье и способствует развитию цифровой медицины в стране, и мы признательны администрации Пятигорска за поддержку, - подчеркнул Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.

Аптека-хаб в Пятигорске работает по адресу: ул. Пастухова, 23. Площадь хаба - 650 кв. м, 42,1 кв. м занимает торговый зал и 559 кв. м - место для хранения товаров.

В пятигорской СБЕР ЕАПТЕКЕ работают 19 сотрудников: заведующая, два провизора, восемь сборщиков и восемь курьеров. Хаб рассчитан на обработку до 600 заказов в день. Курьеры доставляют заказы на автомобилях.