«Он меня задушил»: Сати Казанова раскрыла ранее неизвестные факты из личной жизни

Сати Казанова поделилась откровениями с поклонниками. Фото: личный архив Сати Казановой

Известная певица из Нальчика Сати Казанова рассказала шокирующие факты из личной жизни, а также поделилась, к чему привели ее исполнения желаний. Красавица разоткровенничалась на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Казановой, во время участия в музыкальном реалити-шоу «Фабрика звезд» она верила, что все, о чем она искренне мечтает, исполнится.

- Когда на «Фабрике» у меня спросили, какой мой девиз по жизни, я его озвучила: «Если ты действительно чего-то хочешь, то сама Вселенная поможет тебе в исполнении желания». Я реально верила в то, что так и есть, - рассказала Казанова.

Со временем звезда убедилась в своей правоте, но поняла, что исполнение желаний не всегда полезно.

- Я мечтала о множестве поклонников, кружиться в брызгах шампанского и стать желанной гостьей на самых крутых вечеринках - все это произошло, - делится Сати. - Затем я возжелала роман: глубоких и где-то драматических отношений, но обязательно с щедрым, очень богатым, благородным и загадочным мужчиной.

И это желание певицы исполнилось. Ей действительно встретился благородный человек. И вроде бы все шло хорошо, но...

- Он был щедр, богат, благороден и... загадочно женат, - пояснила поп-дива.

Певица рассказала, как "намечтала" себе отношения Фото: личный архив Сати Казановой

Сати хотелось, чтобы ее одаривали бриллиантами, квартирами и машинами. Так и было, только с мужчиной она виделась раз в месяц - он жил в другой стране.

- Именно эти сбывшиеся желания привели меня к состоянию, когда я не спала и рыдала все ночи напролет, мое сердце превратилось в выжженный бьющийся комочек, а я сама - в изможденное и нервное существо, - поделилась Казанова.

После чувств на расстоянии ей захотелось, чтобы человек был верным и постоянно рядом. Так и вышло, только счастья вновь не получилось.

- За три года он меня задушил, - откровенно сообщила Сати. - Он вымотал меня настолько, что почти год я пыталась эти отношения завершить.

Роман с этим партнером Сати называла очень болезненным, а сам разрыв - длительным. Новая влюбленность и вовсе заставила Сати перестать «желать».

- Я так страстно желала быть с ним, что терпела то, что женщина в любых отношениях терпеть не должна. Я наелась досыта настолько, что сказала: «Хватит. Я сдаюсь. Я больше не буду желать», - подытожила Казанова.

Сейчас в личной жизни Сати Казановой все хорошо - певица, которой в этом году исполнится 39 лет, уже четыре года замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Вместе с супругом они практикуют атма-крия-йогу (считается одной из самых мощных техник, включает в себя медитацию, энергетические и физические практики) и ведут здоровый образ жизни.

Певица и фотограф стали яркой парой. Фото: личный архив Сати Казановой

Несколько лет назад певица перестала заниматься поп-музыкой и стала записывать мантры в интересной обработке.

- Я уже приняла решение о смене музыкального стиля. И это не блажь - я не могу иначе. Отныне я посвящаю себя проекту SATI ETHNICA. Но не зарекаюсь, что никогда и нигде не спою поп-песню, - объяснила она поклонникам.

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