Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе 1, 9 и 11 мая 2021: список, схема перекрытия во время майских праздников

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Стало известно, как будет осуществляться перекрытие дорог в Ставрополе на 1, 9 и 11 мая 2021. Из-за проведения мероприятий в городе введут следующие ограничения движения транспортных средств:

2 мая 2021 года, Красной горки 9 мая 2021 года, Дня поминовения усопших (Радоницы) 11 мая 2021 года движение транспортных средств прекратится:

- с 22:00 1 мая 2021 года до 05:00 2 мая 2021 года по улице Соборной (на участке от улицы Пирогова до переулка Командирского),

по улице Суворова (на участке от улицы Советской до улицы Ставропольской), по улице Дзержинского (на участке от улицы Ломоносова

до улицы Артема), по улице Пушкина (на участке от улицы Дзержинского

до улицы М. Морозова), по переулку Фадеева от улицы Гражданской

до улицы Войтика.

Объезд участков прекращения движения автотранспорта осуществлять по улице Пирогова, Тухачевского, Ломоносова, М. Морозова, Артема, проспекту К. Маркса, улице Гражданской, Войтика, переулку Ползунова.

- С 14:00 до 18:00 2 мая 2021 года по улице Суворова (на участке от улицы Советской до улицы Ставропольской), по улице Советской, по улице Булкина, по улице Дзержинского (на участке от улицы Ломоносова до проспекта Октябрьской Революции), по улице Артема (на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского), по улице Кавалерийской (на участке от улицы Дачной до улицы Дзержинского), по улице М. Морозова (на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова), по проспекту Октябрьской Революции на участке от улицы Дзержинского до улицы Советской), по проспекту К. Маркса (на участке от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции).

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Голенева, Ленина, Ломоносова, Войтика, Апанасенковской, переулку Каховскому, улице Объездной.

- С 06:00 18:00 11 мая 2021 года по проспекту Кулакова (на участке от улицы Октябрьской до автодороги Северный обход города Ставрополя), по улице Коломийцева (на участке от проспекта Кулакова до улицы Коломийцева, 38), за исключением автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа города Ставрополя Ставропольского края.

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по автодороге Северный обход города Ставрополя, проезду Чапаевскому, улице Октябрьской.

В эти дни будет разрешен въезд до 07:00 и выезд после 17:00 с территорий городских кладбищ транспортным средствам, обеспечивающим выездную торговлю, специальным транспортным средствам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что администрация Ставрополя сообщает местным жителям, что с 30 апреля для обеспечения безопасности дорожного движения изменится схема организации дорожного движения по улице 45-я параллель в районе домов № 73,75.

А именно - будет исключен левый поворот при выезде из дворов на ул. 45-я параллель в направлении ул. Пирогова.

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