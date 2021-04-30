Жителей Северного Кавказа поздравляют с Днем Победы

День Победы - один из самых главных праздников россиян. Фото: Алексей ФОКИН

Геннадий ГУГИЕВ, глава Моздокского муниципального района РСО - Алания:

- Всех жителей Северной Осетии и СКФО сердечно поздравляю с годовщиной Великой Победы!

76 лет назад произошло событие, изменившее ход истории человечества. Советский народ спас мир от фашизма. И мы, ныне живущие, должны помнить, что обязаны своим благополучием и свободой нашим отцам, дедам и прадедам, и сделать все, чтобы их великий подвиг никогда не был забыт.

Пусть Победа в Великой Отечественной войне сегодня и впредь вдохновляет нас только на хорошие, благородные поступки, любовь и преданность Отчизне! В этот святой день искренне желаю всем жителям Северного Кавказа и России здоровья, счастья, успехов во всем и мирного ясного неба над нашей прекрасной землей!

Борис НАКУСОВ, глава Кировского муниципального района РСО - Алания:

- Дорогие земляки, с Днем Победы!

Всех жителей Осетии, Северного Кавказа, многоуважаемых ветеранов - от всего сердца, с почтением поздравляю с Великим праздником. Светлая память героям - защитникам Родины, бесконечная благодарность за право на мирную жизнь без страха войны.

Дорогие фронтовики, труженики тыла, мы никогда не забудем ваш подвиг, отвагу на полях сражений и самоотверженный труд. Среди тех, кто ковал Победу, много славных сыновей и дочерей Осетии - низкий вам поклон.

Пусть самый важный для россиян праздник всегда остается главным символом единения нашего великого народа! Искренне желаю всем здоровья, долгих лет жизни в радости, счастье и благополучии!