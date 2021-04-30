Открытие фонтанов в Ставрополе в 2021 году: когда и какие фонтаны включат

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Открытие фонтанов в Ставрополе в 2021 году стартует уже совсем скоро. Жители краевого центра ждут, не дождутся долгожданного открытие сезона, чтобы сделать атмосферные снимки, посидеть с друзьями, поболтать под звук воды или просто подумать в одиночестве, глядя на то, как течет вода.

Напомним, что на площади Святого князя Владимира находится самый большой на Юге страны фонтан «Россия». Он заработает 2 мая в 18:00. Майским выходным вечером местных жителей вместе с семьями ждет светомузыкальное и лазерное шоу.

Организаторы продумали церемонии запуска первых водных брызг в тематике юбилея покорения человеком космоса.

Всего в Ставрополе действуют 24 фонтана. Но уже осенью появится еще один – в новом сквере в 204-ом квартале.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что стало известно, как будет осуществляться перекрытие дорог в Ставрополе на 1 и 2 мая 2021. Из-за проведения мероприятий в городе введут следующие ограничения движения транспортных средств. Читайте здесь.

Впереди майские праздники – пора строить планы, как ее провести. Радует, что Ставрополь заметно позеленел, несмотря на позднюю весну. И погода все чаще радует теплыми солнечными деньками. Самое время выбраться на пикник!

«КП-Северный Кавказ» подскажет, где устроить трапезу на природе в городе и окрестностях, получив не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие от отдыха.

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