Причина трагедии устанавливается. Фото: предоставлено очевидцем

В ДПТ с КамАЗом и микроавтобусом, которое произошло у поселка Ямки в Ставропольском крае, погибло 5 человек. Следователи установили личности жертв:

— Алиса Грошева (2008 года рождения)

— Дарья Корникова (2008 года рождения)

— Арина Осипова (2009 года рождения)

— Варвара Прохоренко (2009 года рождения)

— Элина Деменская (2008 года рождения)

Девочки были в составе детской баскетбольной команды из Волгограда. Автобус вез их в Черкесск на соревнования, когда грузовая машина не справилась с управлением и упала на них. Детей придавило весом КАМАЗа, они погибли на месте.

Как сообщил источник, одного ребенка, который считался погибшим, удалось реанимировать. В машине находились 18 человек, 12 членов команды и их тренер. Также в машине были двое детей и их родители, которых водитель взял с собой.

Также пострадали 12 человек, их госпитализировали в больницу Грачевского округа. Единственная, кто не пострадал из детей - Софья Китаева, она не получила серьезных травм.