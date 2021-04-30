В Ставропольском крае утвердили новый состав правительства региона

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

30 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что подписал указ о формировании нового правительства региона. Они прошли антикоррупционную проверку и теперь восстановлены в должностях. На момент отставки правительства, они получили приставку "и.о.".

- Губернатор подписал постановление об утверждении состава правительства Ставропольского края. В него вошли: первые заместители председателя правительства Николай Великдань, Иван Ковалев; заместители председателя правительства Николай Афанасов, Игорь Бабкин, Сергей Дубровин, Юрий Коваленко, Юрий Скворцов, - сказано в сообщении пресс-службы главы Ставрополья.

Отметим, ранее "Комсомолка" писала, кто войдет в новый состав правительства.

По и.о. заместителя председателя правительства - министру финансов края Ларисе Калинченко еще согласование. После него она также будет восстановлена в своей должности.

Напомним, Владимиров отправил чиновников в отставку после коррупционного скандала с бывшим вице-премьером Ставрополья Александром Золотаревым. Он пошел под суд за мошенничество в особо крупных размерах.

В с 2017 по 2019 годы он получал крупные взятки за покровительство во время реализации строительства различных крупных больниц на деньги государства. Сумма взяток в общей сложности составила около 63 млн рублей.

В частности, он хорошо нажился на строительстве Краевой детской клинической больницы вместе с бывшим первым заместителем министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким. Последний брал не только "наличку", но и требовал купить ему дорогой автомобиль.

Также ровно месяц назад, 30 марта, был задержан зампред правительства Ставропольского края Роман Петрашов. По версии следователей, в 2013-2015 годах вице-премьер под гарантии заключения договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получал деньги лично, через посредников и на расчетные счета подконтрольных юрлиц. В общей сложности - не менее 130 млн рублей.

Во время "Прямой линии" Владимиров заявил, что хочет работать с надежными людьми. Поэтому была организовала масштабная проверка не только членов правительства, но и всех министров региона. Пока что они находятся в том же состоянии исполняющих обязанности.

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