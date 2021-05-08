Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Ставрополе

В 2021 году на Ставрополье пройдет парад военной техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году исполняется 76 лет Победе в Великой Отечественной войне. Вся Россия устраивает парады и шествия в честь этого праздника. В прошлом году из-за свирепствования коронавируса жители Ставрополя не смогли увидеть ни парад техники, ни Бессмертный полк. Но сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, поэтому местные власти решили полноценно отметить этот важный день.

Какую военную технику смогут увидеть ставропольцы во время Парада Победы 9 мая 2021 года - в материале "КП-Северный Кавказ".

РСЗО «Ураган» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году по центральным улицам Ставрополя пройдет колонна из минимум 50 единиц военной техники и вооружения. Точное число будет известно ближе к параду. Пока что наверняка можно сказать, что жители и гости региона смогут увидеть ракетные и зенитные установки, системы залпового огня, бронемашины, авиацию и т.д.

Например, военные подготовили к показу системы залпового огня РСЗО "Град" и "Ураган". Они предназначены для поражения наземных объектов: солдат, небронированной техники, батарей, командных пунктов, а также бронетранспортеров в районе сосредоточения. Они входили в состав вооруженных сил СССР.

Бронеавтомобиль «Тигр» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также мы увидим бронированные автомобили "Тигр" и "Рысь", которые представляют из себя машины повышенной проходимости. Они используются как внедорожники и имеют множество модификаций. А БТР-82А, который будет на параде, это бронетранспортер с башней, является улучшенной версией БТР-80.

Мста-Б Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если говорить о зенитных установках и гаубицах, в параде Победы 2021 года в Ставрополе будут представлены гаубицы категории "Мста-Б". Они созданы для удара по артиллерийским батареям противника, разрушения пунктов управления, огневых средств и т.д.

ЗУ-23 Фото: Александр КОЦ

А зенитные установки ЗУ-23-2 сконструировали и уже использовали в советские времена. Это спаренная система с двумя авиационными пушками, ее применяют против пехоты, авиации и бронированной техники слабой защиты.

Помимо названной военной техники, в механизированной колонне выйдет советский береговой ракетный комплекс "Редут", который предназначен для нанесения огня по надводным кораблям. А тактический ракетный комплекс "Точка-У" использует управляемые на протяжении всего полета снаряды, которые начали использовать только в 90-х годах.

Комплекс связи «Редут». Фото: mil.ru

В этом году, помимо прохода военных сил, в параде примут участие творческие коллективы, которые покажут сцены из военной жизни и споют песни тех лет.

А для ветеранов, чтобы сберечь их здоровье, проведут небольшие парады во дворах их домов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, где пройдут парады Победы на Северном Кавказе в 2021 году.

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