Благодатный огонь доставили на Ставрополье

Капсулу с Благодатным огнем первым в руки взял Митрополит Кирилл.

Сегодня в 19.05 паломническая делегация во главе с сенатором Михаилом Афанасовым доставила в столицу края Благодатный огонь, сошедший в иерусалимском Храме Гроба Господня.

В этом году из-за пандемии коронавируса ставропольские паломники не смогли встретить схождение Святого Света в храме Гроба Господня в Иерусалиме.Из-за жестких ограничений в Храм, вмещающий до 10 тысяч человек, допустили в четыре раза меньше людей - лишь около 2,5 тысячи человек, у которых были свидетельства о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Наша делегация, вылетевшая в Израиль рано утром в субботу 1 мая, ожидала схождения Благодатного огня в аэропорту Тель-Авива, куда лампада с негасимым Светом доставил представитель Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Сразу после передачи капсулы со Святым Светом ставропольские паломники вылетели чартерным рейсом обратно на Родину - чтобы доставить святой огонь к началу Пасхального богослужения

- Второй год подряд мы встречаем главный православный праздник в условиях пандемии и серьезных ограничений. Болезнь принесла множество утрат и страданий. Но Благодатный огонь сошел и в очередной раз наполнил сердца надеждой, всепобеждающей любовью и подарил силы жить дальше. Все, кто ждал, кто верил, разделяет пасхальную радость. Христос Воскрес! Пусть торжествует жизнь! - поздравил всех со светлым праздником Пасхи Михаил Афанасов.

В аэропорту Ставрополя самолет из Иерусалима встречали губернатор Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, казаки Терского казачьего войска, представители епархий, расположенных на территории края, а также соседних регионов СКФО, представители местной власти, приехавшие из самых дальних уголков округа.

Из аэропорта Ставрополя частички Святого Света увезут в разные уголки региона.

- Сегодня паломники из разных территорий, регионов прибывают в Ставрополь за Благодатным огнем. И как мы говорим сегодня: Благодатный огонь сошел, значит, жизнь продолжается! Значит, благодать будет на нашей земле. Значит, Господь благословит наш край, всех его жителей добром, миром и согласием, - обратился к верующим Митрополит Кирилл, который первым взял в руки капсулу с Благодатным огнем.

Глава региона поблагодарил паломников за выполнение важной миссии.

- Благодатный огонь - символ нашей веры, и для меня очень важно, что он прибывает сейчас в Ставропольский край. Пусть он осветит и согреет сердца, принесёт радость и укрепит мир на нашей земле, - сказал Владимир Владимиров.

Руководитель паломнической делегации Михаил Афанасов отметил, что "несмотря на все сложности, в этом году удалось оперативно доставить частицу Святого Света на ставропольскую землю":

- И уже в ближайшие часы Благодатный огонь озарит своим светом городские и сельские приходы, каждый храм Ставропольского края.

После торжественной встречи в аэропорту Благодатный огонь перенесли в Казанский кафедральный собор, где митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проведет ночное пасхальное богослужение.