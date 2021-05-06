Перекрытие дорог в Ставрополе на 9 мая 2021 года: где будет ограничено движение во время Парада Победы

Движение на закрытых улицах возобновят в 7 либо в 23 часа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приближается большой для нашей страны праздник. В Ставрополе запланировано много мероприятий, среди них - Парад Победы. Чтобы все прошло без последствий, на некоторых улицах временно ограничат движение. Перекрытие дорог в Ставрополе на 9 мая 2021 года, полный список улиц, где нельзя будет проехать - в материале "КП-Ставрополь".

Первые ограничения в движении транспорта введут в 6 утра. Сотрудники УГИБДД по Ставрополью закроют 19 участков дороги. Однако через час - в 7 утра - они возобновят движение.

- Дзержинского на участке от улицы Л. Толстого до проспекта Октябрьской Революции;

- М. Морозова (от улицы Ломоносова до улицы Маршала Жукова);

- Маршала Жукова (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- Ломоносова (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- Советская;

- Булкина;

- проспект Октябрьской Революции;

- Артёма (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- Карла Маркса (от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции);

- Суворова (от проспекта К. Маркса до улицы Ставропольской);

- Ставропольская (от улицы Суворова до улицы Подгорной);

- Розы Люксембург (от улицы Дзержинского до проспекта Карла Маркса);

- Кавалерийская (от улицы Дачной до улицы Дзержинского);

- Пушкина (от улицы Дзержинского до улицы Ленина);

- Ленина (от улицы Л. Толстого до улицы Розы Люксембург);

- Шпаковская (от улицы Доваторцев до проспекта Ворошилова);

- 50 лет ВЛКСМ (от улицы Шпаковской до улицы Тухачевского);

- Российская (от улицы Западный обход до улицы Тухачевского);

- Генерала Маргелова.

Также в 6 часов закроют еще три участка дороги, но их работа прекратится до 23 часов. Это:

- Пушкина (от Ленина до Мира);

- Ленина (от Льва Толстого до Розы Люксембург);

- проспект Карла Маркса (от Голенева до Войтика).

С 7 часов будет ограничено движение еще на улице Казачья (от Горького до Орджоникидзе) и переулке Рылеева (от Орджоникидзе до Карла Маркса). Проезд возобновят после 23 часов.

Отметим, что на время празднования 9 Мая не будут работать троллейбусы №1, 2, 4, 8 и 9.