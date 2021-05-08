В Ставрополе прошел Веломарш Победы 2021: ищите себя на видео и фотографиях

Он стартовал 8 мая, в 11:00, на Площади 200-летия краевого центра. И собрал более 1500 участников

В Ставрополе прошел «Веломарш-2021», посвященный 76-летию Победы. Он стартовал 8 мая, в 11:00, на Площади 200-летия краевого центра. И собрал более 1500 участников.

В доброй акции поучаствовали и дети Ставрополя

Велосипедисты со всего города проехали по улицам Ленина, Лермонтова и Доваторцев. Велоколонну сопровождали автоинспекторы и медики.

Колонну велосипедистов сопровождали автоинспекторы и медики

Поучаствовал в доброй акции и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

- Участвуем сегодня в «Веломарше-2021». Людей много, спасибо огромное тем, кто пришел. Всех с наступающим Днем Победы! Доброго дня, берегите себя, - обратился глава региона к землякам.

Поучаствовал в доброй акции и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

На Площади 200-летия горожан радовали любимыми музыкальными композициями военных лет артисты Ставрополя. Праздник не обошелся без его главных героев. К участникам и гостям Веломарша-2021 обратился ветеран ВОВ.

Праздник не обошелся без его главных героев. К участникам и гостям «Веломарша-2021» обратился ветеран ВОВ

Финишировали участники масштабной акции в полях парка Победы, где их и других горожан ждал небольшой концерт от кавер-группы «Orange».

Его провели комитет культуры и молодежной политики мэрии Ставрополя, культурный центр ГУ МВД России по Ставропольскому краю, а также редакция «Комсомольской правды».

Велосипедисты со всего города проехали по улицам Ленина, Лермонтова и Доваторцев. Колонну велосипедистов сопровождали автоинспекторы и медики

- Марафон и велопробег, посвященные Дню Победы, стали уже хорошей традицией для краевой столицы, они проводятся в городе на протяжении трех лет. В этом году все мероприятия также прошли с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, - рассказали в администрации Ставрополя.

Напомним, в этом году администрация Ставрополя вместе с «Комсомольской правдой» организовал «Веломарш-2021», посвященный 76-летию Победы

Напомним, в этом году администрация Ставрополя вместе с «Комсомольской правдой» организовал «Веломарш-2021», посвященный 76-летию Победы.

Найти себя и своих знакомых, вы можете на фотографиях, опубликованных на сайте «КП-Северный Кавказ».

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Найти себя и своих знакомых, вы можете на фотографиях, опубликованных на сайте «КП-Северный Кавказ» (подробнее).