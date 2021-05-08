В Северной Осетии многодетный отец три года получал пособие на умершего ребенка

Против многодетного отца возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество, совершенное в крупном размере» Фото: Анастасия ОСИПОВА

История произошла в Северной Осетии. Там 53-летний глава многодетной семьи с 2018 по 2021 год предоставлял в отдел социальной защиты населения Пригородного района республики недостоверные сведения о своем новорожденном ребенке.

Так, отец принес в учреждение справку о рождении дочери, а спустя месяц, после ее смерти, не проинформировал компетентные органы об этом факте.

Вместо этого мужчина незаконно продолжил получать ежемесячное детское пособие. Общая сумма причиненного государству ущерба составила 430 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике Северная Осетия.

Против многодетного отца возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

А еще был случай:

«КП-Северный Кавказ» рассказывала, как наказали дагестанца, ставшего пенсионером в 28 лет.

История закончилась тем, что на героя завели уголовное дело по трем статьям - «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». Но к октябрю дело переквалифицировали. Осталась только статья «Мошенничество при получении выплат». Максимальное наказание - 4 года тюрьмы, но парень отделался штрафом.

- Мировой суд Левашинского района признал его вину и оштрафовал на 15 тысяч рублей, - сообщили «КП» в Минюсте Республики Дагестан.