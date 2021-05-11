Будут ли ужесточать пропускной контроль в школах Ставрополья после трагедии в Казани

В школах Ставрополья не впускали посторонних и до ЧП в Казани Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани произошли стрельба и подрыв СВУ в школе №175. В ЧП погибли восемь человек - учительница и семь учеников. Нападавший - Ильназ Галяевиев, возомнивший, что он "бог", - пришел в школу после девяти часов и проник в класс на втором этаже.

В Крыму уже заявили об ужесточении пропускного контроля в образовательных учреждениях. Будут ли принимать подобные меры в школах Ставрополья после трагедии в Казани - в материале "КП-Ставрополь".

По состоянию на 14 часов Минобразования Ставропольского края не выпускало в открытом доступе приказов об ужесточении пропускного режима в школах. Источники "КП" в среднеобразовательных учреждениях также уверяют, что к ним не поступало никаких инструкций по этому вопросу.

- На самом деле, у нас и так не впускают посторонних, - говорит учительница из Ставрополя. - На входе сидит чоповец, серьезный мужчина. Если родитель хочет войти - он должен написать заявление. И только после этого я его заберу и отведу в класс. Просто так никто по школе не гуляет.

- В нашей школе не впускают бывших выпускников. Будь они хоть братьями, хоть сестрами нынешних учеников, - говорит собеседник "КП", работающий в георгиевской школе. - Для этого надо разрешение из городского комитета или отдела образования. Незнающих разворачивает охранник на входе. Даже если те громко возмущаются или клянутся, что пройдут тихо. Как правило, выпускники приходят в сентябре, после того, как поступили в колледж, или в январе-феврале, после первой университетской сессии. Впустят, если за бывшим учеником спустится кто-то из администрации: зауч или директор. На них будет ответственность за гостя.

Подобную картину обрисовали в школах Кочубеевского и Предгорного районов, а также Невинномысска и Изобильненского городского округа.

СТАВРОПОЛЬ ПОМОЖЕТ КАЗАНИ

Трагедию в Татарстане прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- Это настоящая трагедия и подлинная боль. Глубокие соболезнования родителям, всем жителям Татарстана, в чьи семьи сегодняшний день принес горе. Думаем о вас и разделяем с вами скорбь. [...] Надеюсь на скорейшее выздоровление раненых. Готовы оказать содействие в их восстановлении у нас на Кавминводах. Чтобы наша целительная природа помогла заживлению всех ран - и физических, и душевных, - написал глава Ставрополья.