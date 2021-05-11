В школах Карачаево-Черкессии усилят меры безопасности после трагедии со стрельбой в Казани

Рашид Темрезов. Фото: пресс-служба главы КЧР

Сразу после известий из Казани глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поручил усилить меры безопасности детей и работников всех образовательных учреждений. Речь идет про детские сады, общеобразовательные школы, колледжи, вузы и т.д.

- Первое - проверить системы видеонаблюдения и организовать мониторинг деятельности охранных предприятий, осуществляющих свою деятельность в образовательных организациях, - распорядился Темрезов.

Этим вопросом будут заниматься органы госвласти, министерство образования и антитеррористическая комиссия КЧР. Конечно, очень многое зависит от руководителей учреждений, где учатся дети и молодежь. Темрезов отдельно подчеркнул, что нужно полностью исключить возможность проникновения на территорию школы посторонних людей. Для этого нужно установить турникеты, где их нет, усилить охрану, настроить камеры видеонаблюдения.

- Даже в случае наличия разрешения на въезд для транспортного средства - важно усилить контроль за грузами, попадающими на территории школ, детсадов, сузов и так далее, - заявил глава республики.

Напомним, 11 мая в Казани, столице Республики Татарстан, 19-летний местный житель расстрелял учеников и работников гимназии №175. Он прошел через забор, подошел ко входу к школе и открыл огонь. На звуки выбежал охранник, который стал первым пострадавшим в страшном инциденте.

Злоумышленник убил 10 человек, 8 из них - дети 13-14 лет. "Комсомольская правда" подробно писала о трагедии. Завтра в Татарстане объявлен национальный траур. Власти Ставропольского края принесли соболезнования родственникам и друзьям погибших и выразили полную готовность оказать помощь пострадавшим и им семьям.

- Думаем о вас и разделяем с вами скорбь. Сегодняшние события в Казани потрясли до глубины души. Погибли, ранены дети! Это настоящая трагедия и подлинная боль, - обратился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров к участникам трагедии.

Остро встал вопрос обеспечения безопасности детей Ставропольского края. Пока что Минобразования Ставропольского края не выпускало в открытом доступе приказов об ужесточении пропускного режима в школах. Учителя заверили, что в регионе нет проблем с тем, чтобы кто-то "гулял" по школе.

В Крыму уже заявили об ужесточении пропускного контроля в образовательных учреждениях.

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